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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 4日 星期五 13:46 BJT

美国消费者称“财政悬崖”并未影响假日购物

据路透/益索普调查显示，近四分之三美国人称，财政悬崖相关争论对他们的假日消费没有影响，表示自己较2011年同期假日支出减少的受访者不到20%。本周将公布12月连锁店销售数据，2012年假日季支出料比上年同期增加，不过料为2008年以来的最小同比增幅。路透

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