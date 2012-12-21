美国众议院通过共和党节支提案 以向奥巴马施压

美国众议院周四以微弱多数通过一项提案，以削减明年民主党政府支出计划，但同时保护国防项目支出免遭削减。共和党人制定这项提案目的为防备与总统奥巴马就全面“财政悬崖”问题的协商万一失败。但据参议院民主党领袖里德称，这项议案不会在参议院获得通过。路透