美国国会考虑550亿美元临时解决“财政悬崖”问题的减支方案

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透华盛顿10月22日电---据国会助手称,美国国会中在形成一个帮助避免"财政悬崖"的想法,以更有针对性的减支约550亿美元,取代1月2日起全面大幅减支1,090亿美元.
按照该方法,进一步降低赤字的举措将在2013年稍後讨论.
据国会助手称,类似这样的过渡方案可能包括一些开源节流的措施.这也可能让企业松口气,尤其是已经担心失去政府业务的国防工业.
不过这无法解决财政悬崖中更具挑战性的元素:怎样处理2001-03年布什政府时期开始实行的所得税减免计划,这项计划价值约4,000亿美元,定於12月31日到期.
据要求匿名的国会助理称,1月至6月减支550亿美元的计划,将从国会挑选的项目中实现.据称两党均在研究这个成本节约方案.其中还可能包括填补一些企业和富人税收上的"漏洞".
**经济衰退的可能**
据国会预算办公室对财政悬崖的评估,明年1月自动减支以及大规模增税或使美国经济失去估计6,000亿美元资金,令其陷入衰退.
在1月1日前针对财政悬崖问题拿出全面的法律解决方案可能性不大,国会成员一直在寻找暂时补救措施,以赢得时间.
临时方案在初步规划阶段,不过一旦通过,可能国会要同时承诺明年研究更激进的开源节流举措.
若罗姆尼(Mitt Romney)当选,替代1,090亿美元减支的努力将中止.因为罗姆尼可能要求国会给予新政府几个月时间,提出自己的减赤方案.
但若奥巴马赢得连任,国会将只有一个多月的时间决策一系列跟"财政悬崖"有关的预算和税收问题.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透多伦多/卡尔加里2月16日 - 知情人士对路透表示，美国最大的石油生产商--康菲石油国际(ConocoPhillips)已决定出售数项加拿大常规天然气资产，最高可卖得20亿美元。目前该公司正进一步撤出加拿大。
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。