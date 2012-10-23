美国国会考虑550亿美元临时解决“财政悬崖”问题的减支方案

路透华盛顿10月22日电---据国会助手称,美国国会中在形成一个帮助避免"财政悬崖"的想法,以更有针对性的减支约550亿美元,取代1月2日起全面大幅减支1,090亿美元.

按照该方法,进一步降低赤字的举措将在2013年稍後讨论.

据国会助手称,类似这样的过渡方案可能包括一些开源节流的措施.这也可能让企业松口气,尤其是已经担心失去政府业务的国防工业.

不过这无法解决财政悬崖中更具挑战性的元素:怎样处理2001-03年布什政府时期开始实行的所得税减免计划,这项计划价值约4,000亿美元,定於12月31日到期.

据要求匿名的国会助理称,1月至6月减支550亿美元的计划,将从国会挑选的项目中实现.据称两党均在研究这个成本节约方案.其中还可能包括填补一些企业和富人税收上的"漏洞".

**经济衰退的可能**

据国会预算办公室对财政悬崖的评估,明年1月自动减支以及大规模增税或使美国经济失去估计6,000亿美元资金,令其陷入衰退.

在1月1日前针对财政悬崖问题拿出全面的法律解决方案可能性不大,国会成员一直在寻找暂时补救措施,以赢得时间.

临时方案在初步规划阶段,不过一旦通过,可能国会要同时承诺明年研究更激进的开源节流举措.

若罗姆尼(Mitt Romney)当选,替代1,090亿美元减支的努力将中止.因为罗姆尼可能要求国会给予新政府几个月时间,提出自己的减赤方案.

但若奥巴马赢得连任,国会将只有一个多月的时间决策一系列跟"财政悬崖"有关的预算和税收问题.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

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