美国濒临财政悬崖 投资者惴惴不安

路透悉尼12月31日 - 亚洲及西欧金融市场周一纷纷休市或提前结束交易.而就在此时,美国国会与白宫还在如何解决日益迫近的"财政悬崖"问题上争执不下.

日本、韩国、台湾、印尼、泰国、菲律宾和越南市场都迎来假期,澳洲、新西兰、香港和新加坡则仅交易半天.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几无变动.该指数今年全年涨幅约为18%,而2011年则下挫18%.

美国参议院多数党领袖里德称,参议院将在1600GMT重新开会继续财政悬崖磋商,但两方仍有很大的歧异.

0030GMT,标准普尔500期指在电子盘交易显示上涨5.6点或0.4%至1,389.40点.道琼期指和Nasdaq期指也小幅上扬,受美国两党间仍继续谈判的消息支撑.

但交易商表示,期货市场上涨未必预示美股周一也会上涨;周五现货和期货市场收盘呈现两样行情.

"很难预测怎样或何时会达成协议,但我相信,如果没有达成协议,投资人明天会以出脱股票来表达他们的不悦,"纽约投资咨询公司Beam Capital Management主管Mohannad Aama说.美元兑日圆报在85.96-97附近,跌落上周五所及86.63-64日圆上方的两年零四个月高位,因为投资者顾忌财政悬崖前景不确定性而锁定获利.

欧元兑美元周一小涨0.14%,报1.323美元.若美国达成预算协议,将被视为利多欧元、澳元等风险较高的货币.但若美国预算谈判陷入僵局,将被视为利多流动性较高的美元.

澳元兑美元报在1.0365美元附近,上周五纽约尾盘报1.0375美元.上周澳元兑美元触及一个月低位1.0345美元,但今年仍有望收高1.4%.

澳元走势受铁矿石价格.IO62-CNI=SI反弹的支撑,铁矿石价格触及八个月高位139.40美元.迄今为止,铁矿石价格较9月低位累计上涨61%.

澳洲股市周一因新年假期提前收市,指标股指下跌0.4%,大型矿企及银行股价下跌,因投资人观望美国预算协商的进展.

0028GMT时,指标S&P/ASX 200指数下跌19.4点至4,651.9点.该指数周五上涨0.5%至4,671.3点,为2011年6月2日以来最高收位

尽管之前铁矿石价格一度跳升至八个月高位,但瑞士信贷分析师Damien Boey说,美国经济疲弱的话,可能会令铁矿石价格回吐涨幅.

"如果美国因增税及信心下降而导致经济更加疲弱的话,那么你将会发现,推动大宗商品价格的主要因素--中国经济,事实上也无法维持强劲的成长."他说.

0004GMT,现货金上涨1.25美元,至每盎司1,656.64美元.黄金年内上涨约6%,而且由于利率徘徊在谷底、欧元区金融动荡的疑虑,以及各国央行买进黄金以将其资产多元化,黄金有望在今年创下连续第12年上涨.

美国原油期货周一连续第三个交易日下滑,因美国财政预算磋商达不成协议料将导致燃油消费大幅下滑.

2353GMT,美国2月原油期货下跌0.14美元至每桶90.66美元,上周上涨2.4%.近月合约在2012年料将有8%的跌幅,之前连三年上涨.

布兰特原油期货跌0.26美元至每桶110.36美元,但2012年料将较上年上涨2.8%,为第四年走升.

美国预算协商进展迟滞之下,香港股市周一料脱离18个月收盘高位,在仅半日的交易时间内成交量或清淡.

上周五,恒生指数.HSI收高0.2%,报22,666.6点,创2011年7月8日以来最高收位,恒生指数今年迄今累计上涨23%,指数在2011年的跌幅达20%.

恒生国企指数.HSCE上周五涨0.3%,录得8月5日以来最高收位,恒生国企指数今年到目前为止累计上升14.5%,去年为下跌22%.(完)

(编译 石冠兰; 审校 李婷仪/张荻)

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