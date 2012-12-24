焦点：财政悬崖逐步逼近 美国经济复苏面临脱轨风险

* 财政紧缩将严重冲击美国乃至全球经济

* 谈判僵局让本次以楼市为主导的经济复苏渐趋黯淡

* 日本新内阁即将上任,承诺让国家走出通缩

全球经济记者 Alan Wheatley

路透伦敦12月23日 - 如果政客们不能在最后一刻达成协议,避免下月启动规模达6,000亿美元的增税节支举措,那么美国经济恐怕还没等到增长加速就会陷入崩溃.

美国若是过不了财政悬崖这道坎,全球其它地区也免不了要面对越积越多的问题.

因此,尽管本周市场交易时间因为假期而缩短,但人们仍眼巴巴盼望着来自民主党的美国总统奥巴马与共和党人能够显示出化解分歧的迹象.

周五白宫试图挽救陷入僵局的谈判,但进展甚微.普林斯顿大学经济学教授布兰德(Alan Blinder)称目前的危机是全球经济近期所面临的最大风险.

这位前美国联邦储备委员会(FED)副主席表示,在国外看来,美国决策者显得"很滑稽".他说,"这将给我们造成严重损害."

直到周四,市场还一直以为两党会达成妥协,从而让美国经济避开衰退风险.这场慢运作似的车祸早就有大量预兆,但驾车者们一定会及时转弯避开危险吗?

在共和党放弃众议院议长贝纳提出的一项提案之后,企业与家庭都知道,税负与支出计划前景可能数周以后才能明朗.

"不确定局面持续时间越长,对美国经济的负面影响就越大,"野村的首席美国分析师Lewis Alexander对客户表示.

"可能只有面临突破债务上限的立即威胁,才会迫使各方达成协议.债务上限可能在2月,最迟在3月被突破,"他补充道.

**如果美国不幸坠崖,全球也在劫难逃**

美国两党的政治边缘政策损害消费者信心,可能足以削减美国短期经济成长.

倘若美国果真跌落财政悬崖超过数天之久,引发规模或达GDP 4%的财政紧缩,则全世界都将经由贸易及金融方面的环节,感受到其所带来的冲击.

"如果我们的经济陷入衰退,尤其是严重而深度的衰退,将对来自全球其他地区的进口造成打击.这将扰乱金融市场,产生扩散效应,"哈佛大学经济学教授MartinFeldstein指出.

和布兰德一样,Feldstein是在Foreign Affairs杂志主办的电话会议发表上述谈话的.

Berenberg银行分析师Christian Schulz指出,金融市场由此产生的骚动,将令欧元区相对平静的时期告终.

若美国预算未能步入更可持续的轨道,很可能令该国终于摆脱金融危机的影响,进而回到更稳定道路的希望为之破灭.

在美国发布11月消费支出增幅为三年来最高之后,瑞士信贷周五即将美国GDP年增率预估由1.1%,上调至1.8%.

**楼市复苏**

楼市复苏对经济成长的推动作用显得日益重要.路透对分析师调查预计,周四数据料显示,11月新屋销售年率从10月的36.8万户增至38万户.

高盛分析师给出的2013年交易建议中,有两条是以楼市加快复苏为前提的.11月成屋销售创下三年来最快增速,美国房屋建造商12月信心亦升至六年半高位.

Franklin Templeton股票部门投资总监Edward Jamieson表示,楼市得益于处于纪录低位的利率,家庭负债逐渐减少以及存在大量被压抑的需求.

"房价上涨也令房屋资产净值为负的房主数量减少,同时也带来强有力的财富效应,我们认为这意味着楼市将持续改善,"他在一份报告中表示.

2012年最后几天,市场将受华府动态左右,从某种意义上说,这也正表明:今年政治对经济走势的影响超过以往任何一年.

欧元区方面,德国承诺继续救助希腊,之前欧洲央行总裁德拉吉已承诺要尽其所能守护欧元,这很大程度上缓解了市场对欧元区临近解体的疑虑.

日本当选首相安倍晋三的内阁将于周三正式上任,其主张实行更为激进的货币和财政政策,以使日本经济摆脱20年来增长疲弱及物价不断下滑的境地.

受此政策立场的影响,日圆走软且日本股市走高,虽然有许多人怀疑安倍是否会推出日本所需要的改革计划.

感受到了政治风向的日本央行于上周适时的放松了政策,定于周五出炉的通胀数据或会增强央行将祭出更多措施的预期.

路透访问的分析师预期11月全国核心CPI较上年同期下滑0.1%,12月东京地区核心CPI或较上年同期降0.5%.

"我们预计2013年上半年央行将继续积极实施量化宽松,尤其是在日本央行新总裁于4月26日货币政策会议开始掌舵以后,"汇丰控股(HSBC)分析师Izumi Devalier在报告中写道.(完)

(编译 侯向明; 审校 徐文焰)

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