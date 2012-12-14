奥巴马会晤众议长 外界对“财政悬崖”忧虑丛生

2012年12月13日，美国众议院议长贝纳在国会山向记者展示一幅（财政）支出图表。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 共和党拒绝在税率问题上让步--白宫

* 民调显示,民众在最后关头支持奥巴马

路透华盛顿12月13日 - 美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周四会晤近一小时,与此同时外界对避免"财政悬崖"缺乏进展的焦虑情绪升温.

随着年底最后期限临近,两位领导人在白宫会晤,试图再度谈判.此前谈判陷入互相指责的僵局.

今日稍早前,贝纳批评奥巴马坚持上调美国最富裕的2%人群税率,将就业和经济复苏置于险境.

白宫发言人卡尼(Jay Carney)重申奥巴马对上调这部分人群税率的承诺,且埋怨共和党在这个关键的议题上无动于衷.

"我们发现共和党在这个基本的问题上完全没有任何动作,"卡尼向记者表示."共和党需要接受这个事实,即这2%最富裕阶层的税率将被上调."

分析师称,如果1月1日前无法达成协议,美国经济恐将被再度拽入衰退.主要障碍在于减税措施到期问题,奥巴马希望延长除富人以外所有人的减税措施,而贝纳则希望延长所有人的减税措施.

但是,双方的立场似乎更加强硬,对于奥巴马要求拥有提高美国举债上限的永久性权限,作为财政悬崖的部份协议,以及共和党要求提高Medicare健保计划适用人群的年龄,双方均强调其持有不同看法.

贝纳在新闻发布会上不时批评奥巴马坚决要求上调富人税率一事.

"在我们期望小型企业成为创造美国就业的引擎之际,上调税率会损及小型企业,"贝纳称,并利用一个图表来阐明其有关控制增支是减赤关键的观点.

他还称,倘若奥巴马坚持增支和加税,"这个图表会变得更加糟糕."

此后,其发言人Michael Steel表示,贝纳周五将返回家乡俄亥俄州度周末,但如果双方想要继续谈判,也是可以的.该发言人称,"俄亥俄州既有移动通讯服务也有机场,这不会是个问题".

美国财政协商显露停滞迹象之后,已上涨七日的全球股市在周四涨势暂歇,大宗商品价格也下滑.

虽然共和党火气仍很大,但奥巴马持续按照计画接受各地方媒体的访问,为他的政策向公众游说与辩护.

媒体民调显示,民意仍相当支持奥巴马.根据华尔街日报/NBC调查,有四分之三的美国人民愿意接受提高富人的税率,以避免国家落入财政悬崖.即使是共和党人,也有约61%的人表示愿意接受对富人加税.

**正视现实**

Pew研究中心民调显示奥巴马的支持度上升,有55%的受访者认为奥巴马是认真努力想解决危机,仅有32%的人认为共和党是认真想达成协议.

参议院民主党领袖里德引用这项民调称,在税率议题方面,贝纳"不能永远忽视民意",里德对记者说:"现在,该是正视现实的时候了."

该份调查使共和党在谈判中处境艰难,贝纳近几周所受到的压力有所加剧.一些共和党议员表示愿意在上调税率上做出让步,以换取更大幅的减支;然而,保守派则要求贝纳立场坚定.

贝纳对记者表示,"我并不在乎众议院议长的头衔."他明年1月面临是否能连任的问题.

贝纳亦驳斥了有关共和党将同意在债务上限问题上赋予奥巴马更多权力的看法.

"国会决不会放弃控制预算的能力,"贝纳称,"债务上限应该被用来使政府在财政上保持清醒."

由72名众议院民主党人组成的团体敦促奥巴马否决共和党上调Medicare年龄资格的要求.

参议院民主党二号人物--伊利诺州参议员Dick Durbin对记者表示,白宫告诉他,上调享有Medicare福利的年龄资格不在讨论的范畴.

"我的理解是,这个问题不再属于白宫考量的范畴,"Durbin对记者表示.

他称,这么做,"会给许多人带来一些严重的问题,他们可能会陷入退休年龄和享有Medicare福利年龄资格间的缺口.他们能从哪儿获得医疗保险呢?他们中的许多人都罹患疾病."(完)

(编译 兰秀娟; 审校 龚芳)

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