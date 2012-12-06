美国“财政悬崖”逼近 两党争筹码

* 债务上限成焦点,双方都在寻求优势

* 参议院为潜在的债务上限投票而争斗

路透华盛顿12月6日电---随着年底期限日益迫近,"财政悬崖"问题的最後较量周四集中在上调美国债务上限的角力上,双方都在争夺政治和公共关系优势.

在美国参议院,各党派之间爆发了一场主要与程序问题有关的混战.共和党人试图发起关於债务上限的投票,明显意在将辩论引向对其更为有利的方面,以期赢得一些优势.

共和党人一周以来无论是公开或私下场合都在担心,在财政悬崖之争中,他们可能正在形象战役中落败.

周四公布的另一项民调显示,共和党人可能确实有理由担心.Quinnipiac大学进行的调查显示,在财政悬崖谈判一事上,对总统奥巴马及民主党持信任态度的受访者比例远高於信任共和党的受访者,二者分别占53%和36%.

奥巴马采取其在财政悬崖争端中惯用的手法,再次通过公众活动来发挥自己的优势.他与相关官员会面之後拜访华盛顿市郊的一个家庭,阐明共和党的税负方案将如何伤害中产阶级.

而在共和党与民主党的协商方面,目前仍看不到进展.

白宫证实奥巴马的确在周三与众议院议长贝纳(John Boehner)通过电话商讨此一问题.

但双方都没有对此番对话多作描述,也没有暗示这次对话是否开辟了新的妥协领域.

**债务上限之争**

在过去三周时间里,债务上限问题与财政悬崖辩论交织在了一起,这在一定程度上归因于奥巴马坚持要求国会赋予他上调债务上限的更大权力.明年春季债务上限需要再度上调.债务上限问题曾引发2011年两党的纷争,并导致美国信用评级下调.

美国参议院共和党领袖麦康奈尔称,甚至连民主党都不会支持给予奥巴马更大的灵活性.共和党一直在推动参议院就此进行投票.

参议院民主党领袖里德定於周四进行投票,而且他相信他能赢得大多数票的支持,到那时共和党就会败下阵来.麦康奈尔要求必须有60票支持才能获得通过,这超出了民主党所能动员的票数.

随着财政悬崖的最後期限迫近,此次交锋可能是国会将上演的更多争斗的序曲.(完)

--编译 梁睿雪/张明钧/兰秀娟;审校 张涛

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