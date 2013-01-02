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国际财经 | 2013年 1月 2日 星期三 13:31 BJT

众院通过参院版财政悬崖议案 料很快签署立法

路透华盛顿1月1日 - 美国众议院周二投票通过了扭转"财政悬崖"的议案.

这项议案目前已交至美国总统奥巴马手中,预计很快即可签署成为法律.众院以257对167票通过,大部分赞成票来自民主党.增税方面的两党之争终告结束,但许多预算问题仍未得到解决,大约两个月后又将面临提高债务上限的截止日期.(完)

(编译 程琳; 审校 侯向明)

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