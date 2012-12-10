美国加紧就财政悬崖进行磋商 但双方都不愿意让步

* 谈判步伐加快,因1月1日期限临近

* 白宫称奥巴马相信能够达成协议

路透华盛顿12月10日电---美国白宫与众议院议长贝纳(John Boehner)办公室周一举行更多磋商,努力打破财政悬崖僵局.但双方都未公开显露准备让步的迹象.

在贝纳周日与总统奥巴马会晤之后,双方谈判速度加快,令人寄望美国能够避开财政悬崖.如果国会不采取行动,一系列减支加税措施将于1月1日启动,这就是所谓的财政悬崖.

然而,尽管双方态度都变得比较缓和,但立场没有太大变化.

分析师预计,如果坠落财政悬崖,可能拖累美国经济重陷衰退.

在前往密歇根争取支持的路上,奥巴马表示愿意在某些事情上作出妥协,但在要求共和党支持上调美国2%最富裕人群的税率方面,奥巴马不愿退让.

"民众需要的是维持中产家庭税率不变的方案,我们大幅削减在一些不需要的事情上的支出,然后我们要求将美国最富裕人群的税率稍微上调,在这个原则上我不会妥协,"奥巴马在密歇根参观一家汽车工厂时表示.

贝纳发言人Michael Steel称,共和党方面仍在等总统提出新的方案,内容要指明总统在减赤谈判中将具体削减哪些支出.

"共和党开出的方案还是上周那份,"Steel说,并称双方周一进行了幕僚级会谈.

双方寻求在未来10年内将预算赤字削减逾4万亿(兆)美元,但在如何实现这一目标上分歧颇大.

**有可能达成协议**

"我只能说总统相信有可能达成协议,"白宫发言人卡尼在飞往密歇根的途中对记者表示,"但这需要共和党切实接受并承认,应该提高2%最富裕阶层的税率

田纳西州共和党参议员Bob Corker呼吁与白宫快速达成协议,除了奥巴马所要求加税的2%最富裕阶层以外,对其他阶层继续实施已延续了约10年的低税率政策.

"目前依我看,毫无疑问的是,总统在谈判中略胜一筹,"Corker周一对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.

他称,有些共和党参议员支持采取此项举措,因此随后财政悬崖谈判的焦点可以转至如何限制Medicare及其他社会保险与福利计划(entitlement programs)不断增长的成本.

Corker称,"如果本周做到这点(就对最富裕阶层增税达成共识),那么本月剩下时间里的谈判焦点就会完全落在社会保险与福利计划上."

比较保守的共和党参议员,尤其是俄克拉荷马州的参议员Tom Coburn,亦暗示愿意接受对收入较高阶层增税.

美国股市周一小幅收高,但走势仍然淡静,因为投资者寻觅财政悬崖谈判进展的迹象.

标准普尔500指数几乎扳回了其在11月6日总统大选后七个交易日所录得的5.3%的跌幅.(完)

--编译 张涛/梁睿雪/兰秀娟;审校 龚芳/张涛

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