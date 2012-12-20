（更正）奥巴马威胁将否决共和党“B计划”

2012年12月19日，美国总统奥巴马在白宫向媒体发表有关“财政悬崖”的讲话，威胁将否决共和党的减税计划。 REUTERS/Yuri Gripas

(更正:因译文有误,第11段应为,"贝纳有信心众议院周四能够通过B计划",非"贝纳周四表示")

* 奥巴马指责共和党对他个人有成见

* 总统威胁可能否决共和党的B计划

* 共和党参议员称本周仍有可能达成协议

路透华盛顿12月19日 - 美国政府预算协商周三似乎陷入僵局,总统奥巴马指责共和党人只因为对他有成见,就坚持不做出让步.而共和党则批评奥巴马"不理性".

年底最后的期限已经进入倒数阶段.奥巴马与美国众议院议长贝纳(John Boehner)力图达成协议,以避免自动启动的增税减支措施引发美国经济衰退.

奥巴马说,他对协商中的僵持感到不解.他告诉共和党不要再老是想着要"从总统身上得分",或者毫无来由地只是想迫使他让步.

"他们很难对我说出'好'这个字,"他在白宫记者会中说."某种程度上来说,他们就是想撂倒我."

紧张气氛加重有可能破坏过去一周财政悬崖谈判所取得的重大进展.

贝纳和奥巴马各自都做出了很大让步,达成协议似乎指日可待.奥巴马已同意削减养老金支出,贝纳也满足奥巴马的要求,同意对最富裕人群加税.

但由于共和党人周二宣布计划本周拿另一份税收计划在众议院投票,令协商的良好氛围消退.

奥巴马声言,如果国会通过这项计划,他就要否决共和党的这份"B计划".

贝纳办公室抨击奥巴马反对其计划.根据贝纳的提议,将对年收入超过100万美元的家庭加税,这是长期反对加税的共和党作出的让步.

"白宫反对备选计划...越来越显得奇怪和无理,"贝纳通过其发言人Brendan Buck表示.

贝纳有信心众议院周四能够通过"B计划".他敦促奥巴马"认真对待"一份平衡的赤字削减计划.

全球投资者紧张关注谈判进展,美国股市周三在贝纳发表言论后下跌.

奥巴马周三表示,财政悬崖谈判不能因为债务上限磋商而陷入困境.美国明年初将再次面临债务上限问题.

**试金石**

要想知道共和党如何看待贝纳在上调税率方面做出的妥协,就"B计划"进行投票将立见分晓.反对增税的激进派议员Grover Norquist也表示认可该方案,显示保守派开始接受贝纳的立场.

奥巴马和贝纳似乎已经弥合了双方最大的意识形态分歧,但仍然在增税和减支细节上争执不下.

"我们之间的分歧可能就是几千亿美元,"奥巴马说.

如果不能尽快达成协议,约6,000亿美元的加税和减支计划将于下月开始生效.

高级政府官员称协商陷入僵局,奥巴马警告称其要质问参与协商的所有人员,"是什么在阻碍协商?"

但参议院共和党高层称,本周末前可能达成协议.

"如果我们都愿意加班苦干的话,我们还有足够的时间在本周末前完成所有工作,"美国参议院共和党领袖麦康奈尔称.

奥巴马与共和党高层达成任何协议,都需获得其各自党派普通成员的支持.

许多民主党人不喜欢奥巴马减少老年人福利的提议,尽管奥巴马的一些政治盟友显示出可以接受这种让步的迹象.

"我不喜欢这些特别的改变,"民主党议员Chris Van Hollen表示.但他补充称,"大家看到的情况是,总统愿意做出妥协以达成协议."(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。