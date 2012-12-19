美国共和党欲在财政悬崖谈判中迫使奥巴马做更多让步

* 众议院议长贝纳推动一项"B计划"提议

* 奥巴马与贝纳向达成协议的方向一点点靠拢

* 2013年面临全面加税和大幅削减支出

路透华盛顿12月18日 - 美国共和党周二试图压迫白宫在加税问题上做出更多让步.双方正在就预算协议进行谈判,以防止美国经济明年掉入财政悬崖.

由于总统奥巴马与众议院议长贝纳达成协议的可能性似乎上升,共和党寻求民主党同意只对年收入超过100万美元的人群加税.

共和党的建议被称为"B计划",也是两党的政治手腕之一.两党正在一点点接近达成协议,但都想争取对自己更加有利的结果.

白宫虽然拒绝了这项提议,但在双方近日做出妥协之后,仍相信最终可以达成协议.

"总统已经表明愿意妥协,对于共和党比较迁就,"白宫发言人卡尼对记者表示.他还指出,奥巴马正在做出"善意"举动,以争取达成妥协.

虽然两党谈判仍有可能破裂,但达成共识的希望在周一晚间上升.奥巴马向共和党做出让步,建议对家庭年收入超过40万美元者增税.这高于他先前提出的25万美元.

众议院议长贝纳表示,计划把一项"B计划"提交众议院讨论,或许在本周.此举可能推动他与奥巴马的会谈.众议院由共和党控制,而参议院则由民主党把持.

分析师表示,在加税问题上,奥巴马与贝纳可能在50万美元上下达成折衷.

众议员Darrell Issa说,众议院共和党议员"很支持贝纳,...我没有看到有人站起来说不支持他."Issa是一个重要委员会的主席.

民调显示民意普遍支持美国调高富人税率,而且奥巴马上月连任的气势犹在,因此共和党向来反对增税的立场略有收敛.

奥巴马和贝纳的谈判大致克服了理念上的明显分歧,数字方面的差距也越来越小,这一进展缓和了金融市场的不安.

达成协议的机会越来越大,激励了道琼工业指数收高0.9%.(完)

(编译 李婷仪; 审校 郑茵)

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