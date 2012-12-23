（更正）美国“财政悬崖”谈判陷入混乱

《路透晚报》--2月15日
日本央行总裁黑田东彦称，目前没有计划提高央行的债券收益率目标，因为通胀率距离2%的目标仍较远。黑田东彦还重申，日本央行遵守G7和G20协议，采行货币政策只是为了实行国内物价稳定。
（修正内文第二段文字，应为“国会民主党”，非“国会共和党”）
路透华盛顿12月21日 - 避免美国财政悬崖的努力周五陷入混乱,尽管年底大限步步逼近,互相推诿的议员还是准备离开去度过圣诞假期.
共和党、国会民主党和白宫没有针对达成协议的磋商新计划.白宫称总统奥巴马将在周五GMT2200就"财政悬崖"僵局发表声明.
"我们如何达成协议,上帝才知道,"美国众议院议长贝纳(John Boehner)称.
贝纳的"B计划"周四戏剧性搁浅,他未能在党内争取到足够支持,故取消了投票.
若不能达成协议,下个月所有美国人的纳税都将增加,美国政府支出将自动削减数以千亿美元.这可能把美国经济拉入衰退.
处于风暴中心的是贝纳,他勉强同意奥巴马要求的对最富有阶层增税,但发现无法拉拢自己党派中反对增税的保守派.
经过拖延的谈判,贝纳获得了奥巴马的妥协,对年收入超过40万美元的富裕美国人增加征税,奥巴马倾向的是25万以上.
不过谈判在减支方面停滞,贝纳尝试"B计划",仅对年收入超过100万美元的美国人增税,只占0.18%的美国人.
这遭到失败,因众议院共和党不同意对任何人增税.现在贝纳的领导地位也存疑,因两党都开始指责,而他们开始准备圣诞节休息.
周五开始看出,贝纳在众议院的挫折比想象中更大.一名重要共和党议员称,贝纳意识到众议院中40-50%的共和党不会支持他,于是取消了投票.
奥巴马及其团队坚持最富有的美国人缴纳更多税金,以帮助降低联邦财政赤字,避免大幅减支.
尚不清楚奥巴马是会和家人去夏威夷度假,还是会留在华盛顿,为谈判做出努力.
股市大跌,因担心美国可能陷入衰退.
主要股指跌约1%,不过投资者仍然对华府达成协议抱有希望.
"我想当进入1月中旬,(谈判)还是这样,你就要担心了,但我认为不会这样,"JMP Securities总裁Mark Lehmann称.
**互相指责**
贝纳在一次记者会上称,最终的错误是因奥巴马不同意更多减支.
"总统目前为止提议的,对解决支出问题于事无补.他希望增加支出增加税收,这将损害经济,"贝纳称.
共和党人士表示怀疑.准备返回家乡过圣诞的众议院成员被要求48小时保持联系.
"他们从'B计划'变成了'以后再说计划',"奥巴马的顾问David Axelrod称.(完)
(编译 王丽鑫; 审校 艾茂林)
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日本央行总裁黑田东彦称，目前没有计划提高央行的债券收益率目标，因为通胀率距离2%的目标仍较远。黑田东彦还重申，日本央行遵守G7和G20协议，采行货币政策只是为了实行国内物价稳定。
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