美国“财政悬崖”谈判前景难料 但双方立场均有软化

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 一些共和党议员收回"不新增税收"的承诺
* 资深民主党议员为磋商医保计划留下可能
* 奥巴马向商界领袖阐述其税收设想
路透11月27日电---美国国会周二在就税收和支出问题达成妥协的道路上取得稍许进展,然而距达成实质性协议避免年末"财政悬崖"的发生,仍有相当远的距离,尽管企业界要求采取行动的压力不断增大.
美国总统奥巴马定于周二和周三与商界领袖会面,然后在周五前往宾夕法尼亚一家工厂为自己的税收设想争取支持.
在11月6日竞选连任获得成功后,奥巴马趁热打铁,希望延长对美国中产阶级的所得税优惠,而对年收入超过25万美元的家庭提高征税.
共和党反对这一立场,希望延长布什(布希)政府推行的政策,对所有收入阶层都延长税收优惠.
若国会不采取行动,布什政府的减税政策将于年底到期,对大多数纳税人来说,税率将上调.
税率争端成了达成协议以避免美国跌落财政悬崖所面临的核心障碍.
"布什减税政策最终命运如何仍不明朗,必须先解决这个问题,才能处理财政悬崖的其它问题,"Guggenheim Securities华盛顿研究集团分析师Chris Krueger表示.
美国国会辩论继续进行之际,政府公布美国企业计划支出10月再度上升.美股大致持平.道指大约为12,950点,尽管市场担忧财政政策,但道指仍较上年同期上涨15%.
共和党议员反对加税的立场没有改变,但一些议员一改多年来的态度,公开否认自己曾承诺"不新增税收",这把税收议题放回到了谈判桌上.
周二,资深民主党参议员及奥巴马总统的亲密盟友Dick Durbin,敦促自由派同僚考虑改革成本高昂的Medicare与Medicaid医疗保健计划.这暗示民主党可能在他们一直强烈反对改革的这个领域做出妥协.
但他指出,Medicare和Medicaid不应列入目前的财政悬崖磋商.
为了推动税负问题上面的进展,奥巴马周二将会见小企业主,周三会见大型企业高层.
奥巴马的这些行动,都是为了向共和党施压,以延长对中等收入阶层的减税政策,同时不再让富人享受这些政策.(完)
--编译 郑茵/兰秀娟/张涛;审校 程琳
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