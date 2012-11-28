美国“财政悬崖”谈判前景难料 但双方立场均有软化

资料图片：美国总统奥巴马在白宫发表有关“财政悬崖”的讲话。 REUTERS/Kevin Lamarque

* 一些共和党议员收回"不新增税收"的承诺

* 资深民主党议员为磋商医保计划留下可能

* 奥巴马向商界领袖阐述其税收设想

路透11月27日电---美国国会周二在就税收和支出问题达成妥协的道路上取得稍许进展,然而距达成实质性协议避免年末"财政悬崖"的发生,仍有相当远的距离,尽管企业界要求采取行动的压力不断增大.

美国总统奥巴马定于周二和周三与商界领袖会面,然后在周五前往宾夕法尼亚一家工厂为自己的税收设想争取支持.

在11月6日竞选连任获得成功后,奥巴马趁热打铁,希望延长对美国中产阶级的所得税优惠,而对年收入超过25万美元的家庭提高征税.

共和党反对这一立场,希望延长布什(布希)政府推行的政策,对所有收入阶层都延长税收优惠.

若国会不采取行动,布什政府的减税政策将于年底到期,对大多数纳税人来说,税率将上调.

税率争端成了达成协议以避免美国跌落财政悬崖所面临的核心障碍.

"布什减税政策最终命运如何仍不明朗,必须先解决这个问题,才能处理财政悬崖的其它问题,"Guggenheim Securities华盛顿研究集团分析师Chris Krueger表示.

美国国会辩论继续进行之际,政府公布美国企业计划支出10月再度上升.美股大致持平.道指大约为12,950点,尽管市场担忧财政政策,但道指仍较上年同期上涨15%.

共和党议员反对加税的立场没有改变,但一些议员一改多年来的态度,公开否认自己曾承诺"不新增税收",这把税收议题放回到了谈判桌上.

周二,资深民主党参议员及奥巴马总统的亲密盟友Dick Durbin,敦促自由派同僚考虑改革成本高昂的Medicare与Medicaid医疗保健计划.这暗示民主党可能在他们一直强烈反对改革的这个领域做出妥协.

但他指出,Medicare和Medicaid不应列入目前的财政悬崖磋商.

为了推动税负问题上面的进展,奥巴马周二将会见小企业主,周三会见大型企业高层.

奥巴马的这些行动,都是为了向共和党施压,以延长对中等收入阶层的减税政策,同时不再让富人享受这些政策.(完)

--编译 郑茵/兰秀娟/张涛;审校 程琳

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