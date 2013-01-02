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国际财经 | 2013年 1月 2日 星期三 11:52 BJT

参院通过的“财政悬崖”议案在众院以压倒性优势通过测试性表决

路透华盛顿1月1日 - 美国一项避免财政悬崖的议案以压倒性优势在众议院通过程序表决,这表明在预计周二晚些时候举行的投票中,该议案可能以很高的支持度获得最终通过.该议案取消了原定于今年年初生效的多数增税措施,并推迟了减支措施的生效时间.

众议院以408对10的票数通过一项条例,允许对参议院周二凌晨通过的议案进行审议考虑.(完)

(编译 李春喜; 审校 程琳)

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