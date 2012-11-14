美国“财政悬崖”戏码拉开大幕 朝野两党毫不退让

* 白宫坚持对富人增税

* 共和党参议院领袖拒绝接受较高税率

* "财政悬崖"博弈开局凸显双方分歧

路透华盛顿11月13日电---美国"财政悬崖"争端中的当事双方周二坚守各自立场.他们自大选以来首次在华盛顿会面,但在税负问题上的根本性分歧妨碍其就减赤问题达成广泛妥协.

白宫明确表示,已准备好与共和党磋商税负与支出问题,但总统奥巴马的一名发言人表示,奥巴马将坚决主张2013年必须对富人加税.

白宫发言人卡尼在记者会上表示,奥巴马希望对98%的美国民众把低个人所得税率延长到年底以後,但不会同意对2%的富裕阶层延长低税率.

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示,共和党不反对讨论政府税收问题,但反对讨论提高税率.他说,"我们...不会提高税率和损害就业,以免进一步削弱经济."

美国议员结束大选後的短暂休整,返回华盛顿,他们有七周的时间来应对"财政悬崖"问题.据(美国超党派)国会预算办公室认为,如果处理不当,"财政悬崖"可能再度把美国经济拖入衰退.

自美国大选以後,美国股市总体表现低迷,周二大致持平.投资者紧张地关注华盛顿政治动态,怀疑国会能否做出财政决策.

皮尤研究中心周二发布的民调显示,约有半数美国人不相信奥巴马与国会将能够达成协议,解决"财政悬崖"问题.

一项对小企业信心的例行调查周二显示,受访者对销售上升抱有希望,但企业主对於未来六个月的企业状况普遍没有把握.全美独立企业联盟(NFIB)公布,10月信心指数上升0.3点至93.1.

2012年底,前总统布什(布希)推出的"临时性"减税政策将失效.如果国会无所作为,个人所得税率将大幅上调.这是"财政悬崖"的一个重要方面.

另一因素是,如果国会不采取行动,全面大幅削减联邦项目支出措施1月将生效.议员们担心减支会重创经济,他们中间有很多人正在设法阻止该措施生效.

刚战胜罗姆尼成功连任的奥巴马在白宫主持了自由党派和劳工组织会议.出席者表示,奥巴马表明了减税立场,但没有限定民主党看重的大型政府社保计划的范畴,比如医保、医疗补助和社会保障等.

全美教育协会教师工会主管Dennis van Roekel称,"到场人士一致完全同意...为2%最富裕阶层减税的政策"不能延长.

在纽约一场投资者会上,美国银行(BAC.N)执行长莫尼汉(Brian Moynihan)表示,华府的财政边缘政策已经对美国经济造成了影响,忧心忡忡的企业减少了设备方面的投资.(完)

--编译 张涛/梁睿雪;审校 郑茵/张明钧/白云

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