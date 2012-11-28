美国财政阴云笼罩 但企业支出计划显现改善

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
* 衡量企业支出计划的指标上升1.7%
* 核心资本财出货量连续第四个月下降
* 耐用品订单持平,扣除运输项目後上升1.5%
* 9月房价攀升,为连续第八个月上涨
路透华盛顿11月27日电---衡量美国企业支出计划的一项指标在10月创出五个月来最大升幅,令人谨慎乐观地认为,夏季企业大幅削减资本投资的势头正在消退.
由於担心明年初会启动政府大规模减支增税行动,即所谓的财政悬崖,企业在支出方面一直保持低调.
不过,商务部周二公布,上月扣除飞机的非国防资本财订单上升1.7%.该指标受到密切关注,可反映企业支出计划的情况.
"尽管需求改善带来一些激励,让人觉得资本投资低迷或已见底,但并不能说明已开始出现有意义的回升,"道明证券的资深经济分析师Millan Mulraine称.
所谓核心资本财订单增长,与分析师预期的下滑0.5%相反.
国会议员和奥巴马政府正在商谈如何避免明年6,000亿美元的自动增税减支,目前基本没有出现取得进展的明显迹象.
"由於注意力主要集中在财政悬崖上,而且新一年经济前景仍存在不确定性,10月的进展能否维持还有待观察."RBS分析师Omair Sharif称.
"一个月构不成趋势,而趋势仍显示企业在资本支出方面抱着观望态度."
**消费者信心更强**
鉴於订单与出货之间存在时间差,分析师预期第四季企业投资仍将拖累经济活动.
10月核心资本财出货量连续第四个月下降,分析师称订单的增长要到2013年初以後才会在出货量上得到反映.
但仍有一些分析师小幅上调第四季国内生产总值(GDP)预估,因出货量降幅小於他们此前预期.在GDP报告中,核心商品出货量可用於计算企业在设备和软件上的支出.
第三季企业支出大跌,为2007-09年经济衰退结束以後首见,受财政悬崖、欧洲债务问题挥之不去和全球需求放缓所拖累.
尽管企业支出疲势一直束缚经济成长,但楼市仍重获动能,消费者信心更为积极,会支持经济复苏.
周二公布的一份备受关注的调查报告显示,9月美国独栋房屋价格上涨,进一步显示美国楼市需求增长.9月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整後较前月增长0.4%,符合分析师的预估.
今年住宅建设料将於2005年以来首次提振经济成长,房价走坚预示住宅建设活动料将改善.
"房价上涨通过各种管道扶助经济增长,其中包括财富和信心效应推动消费者支出增加,"High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称.
另一份报告显示11月美国消费者信心触及四年半高位.但分析师警告称,财政悬崖可能在未来几个月削弱信心.
美国股市周二收低,因投资者担心预算谈判缺乏进展.美国公债价格温和上涨,美元指数上扬.
美国10月耐用品订单较前月持平,因机械、金属制品、电脑和电子产品订单增长抵消了汽车、国防产品和民用飞机订单的下降.
分析师此前预计10月耐用品订单下降0.6%.而9月为上升9.2%.
扣除运输订单後,10月耐用品订单上升1.5%,而9月为增长1.7%.(完)
--编译 郑茵/王丽鑫/梁睿雪/于春红;审校 张涛/徐文焰
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