美国财政阴云笼罩 但企业支出计划显现改善

* 衡量企业支出计划的指标上升1.7%

* 核心资本财出货量连续第四个月下降

* 耐用品订单持平,扣除运输项目後上升1.5%

* 9月房价攀升,为连续第八个月上涨

路透华盛顿11月27日电---衡量美国企业支出计划的一项指标在10月创出五个月来最大升幅,令人谨慎乐观地认为,夏季企业大幅削减资本投资的势头正在消退.

由於担心明年初会启动政府大规模减支增税行动,即所谓的财政悬崖,企业在支出方面一直保持低调.

不过,商务部周二公布,上月扣除飞机的非国防资本财订单上升1.7%.该指标受到密切关注,可反映企业支出计划的情况.

"尽管需求改善带来一些激励,让人觉得资本投资低迷或已见底,但并不能说明已开始出现有意义的回升,"道明证券的资深经济分析师Millan Mulraine称.

所谓核心资本财订单增长,与分析师预期的下滑0.5%相反.

国会议员和奥巴马政府正在商谈如何避免明年6,000亿美元的自动增税减支,目前基本没有出现取得进展的明显迹象.

"由於注意力主要集中在财政悬崖上,而且新一年经济前景仍存在不确定性,10月的进展能否维持还有待观察."RBS分析师Omair Sharif称.

"一个月构不成趋势,而趋势仍显示企业在资本支出方面抱着观望态度."

**消费者信心更强**

鉴於订单与出货之间存在时间差,分析师预期第四季企业投资仍将拖累经济活动.

10月核心资本财出货量连续第四个月下降,分析师称订单的增长要到2013年初以後才会在出货量上得到反映.

但仍有一些分析师小幅上调第四季国内生产总值(GDP)预估,因出货量降幅小於他们此前预期.在GDP报告中,核心商品出货量可用於计算企业在设备和软件上的支出.

第三季企业支出大跌,为2007-09年经济衰退结束以後首见,受财政悬崖、欧洲债务问题挥之不去和全球需求放缓所拖累.

尽管企业支出疲势一直束缚经济成长,但楼市仍重获动能,消费者信心更为积极,会支持经济复苏.

周二公布的一份备受关注的调查报告显示,9月美国独栋房屋价格上涨,进一步显示美国楼市需求增长.9月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数经季节性调整後较前月增长0.4%,符合分析师的预估.

今年住宅建设料将於2005年以来首次提振经济成长,房价走坚预示住宅建设活动料将改善.

"房价上涨通过各种管道扶助经济增长,其中包括财富和信心效应推动消费者支出增加,"High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan称.

另一份报告显示11月美国消费者信心触及四年半高位.但分析师警告称,财政悬崖可能在未来几个月削弱信心.

美国股市周二收低,因投资者担心预算谈判缺乏进展.美国公债价格温和上涨,美元指数上扬.

美国10月耐用品订单较前月持平,因机械、金属制品、电脑和电子产品订单增长抵消了汽车、国防产品和民用飞机订单的下降.

分析师此前预计10月耐用品订单下降0.6%.而9月为上升9.2%.

扣除运输订单後,10月耐用品订单上升1.5%,而9月为增长1.7%.(完)

--编译 郑茵/王丽鑫/梁睿雪/于春红;审校 张涛/徐文焰

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