美国“财政悬崖”令消费者忧心忡忡

* 12月消费者信心指数降至四个月低点

* 一周初请失业金人数降至35万人

* 11月中西部地区制造业指数升至93.7

* 新屋销售年率上升至37.7万户

路透华盛顿12月27日 - 美国12月消费者信心降幅超过预期,触及四个月低点,因财政危机迫近打压之前对经济一直愈发乐观的情绪.

该数据突显外界的忧虑,担心华府若不能避免财政悬崖会导致家庭缩减支出,从而有可能损害一直乏力但稳定的经济复苏.

周四公布的其他数据则显示经济正面动能在增加,一周初请失业金人数降至近四年半低点,新屋销售触及2010年4月以来最高水准.

但企业信心指数最近下降,因担心华府2013年将推行一些计划,以将联邦赤字削减约6,000亿美元.

消费者现在同样看起来忧心忡忡,暗示有关所谓"财政悬崖"的忧虑可能会削弱家庭支出.

美国经济谘商会周四公布,12月美国消费者信心指数降至65.1,为8月来最低,11月指数修正后为71.5.

其中现况分项指数升至逾四年来最高,但预期指数则大跌到一年多以来最低水平.

"消费者愈发关注,如果不尽快达成协议,财政悬崖可能会对经济和他们的钱包带来多大伤害,"苏格兰皇家银行分析师在一份研究报告中指出.

此外,劳工部称,上周初请失业金人数减少1.2万人至35.0万人.

"初请失业金数据近期出现好转,可能是劳工市场的一个有利信号,"摩根大通分析师Daniel Silver说.

初请失业金人数在10月末飓风横扫东海岸之后猛增,但目前已降至2007-09年衰退初期以来最低水平.上周初请失业金人数四周均值减少11,250人至356,750人,创2008年3月以来最低.

欲浏览消费者信心相关图表,请点选:(link.reuters.com/vaq84t)

欲浏览新屋销售相关图表,请点选:(link.reuters.com/xaq84t)

欲浏览请领失业金相关图表,请点选:(link.reuters.com/hyp84t)

请领失业金数据与政府月度就业报告并无直接关联,但该数据表明衰退以来的裁员增势至少已经消退.

不过,许多分析师认为,尽管裁员步伐减缓,但雇聘活动可能仍然迟滞.

企业近几个月一直在缓慢增加雇员,分析师预计1月4日出炉的就业报告将显示,12月新增14.3万个工作岗位,增幅低于11月的14.6万个.

"在财政悬崖问题得到解决之前,就业市场不大可能明显改善,"巴克莱分析师Michael Gapen表示.

美国股市周四开平盘,但之后转为下跌,因参议院民主党领袖指责共和党应为预算谈判缺乏进展负责,并警告称跌落"悬崖"似乎不可避免.投资者买入美国公债及美元,以寻求避险.

**假日因素**

初请失业金数据好转迹象亦包含一个需要关注的因素,至少对最新的一周是如此.

奥巴马宣布周一为联邦工作人员假期,且许多州政府办公室亦效仿此举,故无法提供上周失业申请的完整数据.19个州的数据是估算而得,但其中的14个州提交了其自己的预估值,而这通常是相当准确的.

假日季节可能导致在针对正常的季节性波动调整失业救济申请数据时变得更加困难,这是需对上周报告保持警惕的另一个原因.

另外,美国商务部周四公布,11月新屋销售年率升至37.7万户,房屋售价中值较上年同期跳涨14.9%,此为美国房市复苏正在获得部分动能的又一迹象.

还有,美国芝加哥联邦储备银行周四公布,11月中西部制造业指数升至93.7,10月修正后为92.2.(完)

(编译 侯向明; 审校 张涛)

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