美国达成财政协议 部分投资资金或撤出亚洲回流美国

路透香港1月3日 - 美国财政悬崖危机得以解决,立即给全球金融市场注入一剂强心针,虽然解决的过程非常混乱和冗长.不过长期来看,这可能给2012年曾表现耀眼的亚洲资产带来麻烦.

投资者可能开始把部分资金从估值过高,或人气过热的亚洲资产转入到美国,因他们认为达成财政协议成功避免了美国陷入衰退,因此提振了美国股市的前景.

随着去年第四季部分基金从美国撤出部分资金,美国股市出现下跌;而亚洲由于资金流入推动股市上涨,这表明资金回流的条件已经成熟.

交银国际证券首席股市策略师洪灏表示.短期来看,由于两党已经达成协议,美国风险溢价将降低,并引发部分资金从亚洲回流到美国.

分析师预计不会发生大规模资金回流,更可能是细小的变化.部分基金经理在调整仓位时可能对部分亚洲仓位获利了结,并把资金投入到美国潜在的押注目标.

标普500指数.SPX.INX在去年9月至12月间下跌1%,因受总统大选及所谓的财政悬崖影响.市场担忧国会若不采取行动,则规模达6,000亿美元的加税减支计画将导致美国经济陷入衰退.

在此同时,亚洲市场则大幅上扬.日本日经指数.N225大涨17.2%,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上升5.6%.

可以确定的是,这项财政协议对于解决未来几个月将面临的其他政治议案并无济于事,比如提高政府债务上限及进一步删减支出等.

然而,美国在2011年8月同样在抬高美国借款限制上出现了政治角力,在其后的12个月内,美国即丧失AAA的债信评级,然而标普500指数扬升9.5%,反观日本外亚洲市场则挫跌14.2%.

**价格不菲**

泰国.SETI及菲律宾.PSI等东南亚市场去年表现名列前茅,但大笔资金涌入将估值推升至相对较不具吸引力的水平.

"东南亚国家联盟(ASEAN)有很多很棒的企业.但作为一个市场而言,这个区域的估值看来已合理,"掌管约800亿美元的汇丰全球资产管理公司(HSBC Global Asset Management)亚太区投资长Bill Maldonado表示.

汤森路透Starmine数据显示,泰国及菲律宾的市净率(股价净值比,市账率)为2.5,印尼为3.1,均远高于整体亚太地区的1.5水准.

而美国的股价净值比则在2.1左右.

同样地,医疗保险及公用事业等亚太区的防御类股当前估值高昂,可能会受到压力.

以获利预期计算的动态市盈率计算,在亚太地区交易的医疗板块为18倍,在该地区中最高,其次是公用事业板块和日常消费品板块,分别为15.9和15.7倍.

这些板块均比地区整体11.5倍的动态市盈率高,而且也不再能提供高于均准股息收益率的相对安全保障.

**热钱流动**

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据,去年第四季美国股票型基金流出350亿美元,而同期约有10亿美元流入投资亚洲除日本外地区的基金.

另一基金追踪公司EPFR的数据显示,财政悬崖谈判以及大选结果的不确定性导致从9月中至年底的11周中,有九周美国股票型基金出现资金净流出.

同时新兴市场股票型基金连续16周获得资金净流入,全球央行放宽货币政策,以及中国硬着陆或欧元区瓦解的风险降低,共同推动去年成为亚洲意外强劲的年份.

由于渴求回报率的投资者需求猛增,2012年亚洲公司债发行为1,334亿美元,创纪录高位,令2010年的846亿美元的发行规模相形见绌.

今年若美国经济成长稳定,且企业再次开始投资,则资金会开始从亚洲资产中流出,这些资产或者估值很高或者仓位很极端.

瑞士信贷驻悉尼分析师Atul Lele称,"若亚洲出现增长风险,你会看到热钱流出亚洲.热钱进出亚洲倾向于有很强的周期性特征."(完)

(编译 田建华; 审校 石冠兰)

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