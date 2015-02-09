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国际财经 | 2015年 2月 9日 星期一 08:00 BJT

美国2015财年前四个月预算赤字略微上升--国会预算办公室

路透华盛顿2月6日 - 美国国会预算办公室(CBO)周五预计，当前财年前四个月美国预算赤字为1,950亿美元，高于上年同期的1,830亿美元。

CBO称，10-1月预算缺口增加120亿美元，主要因政府支持抵押贷款机构房利美和房贷美今年向美国财政部的支付下降。

CBO称，估计2015年1月赤字为190亿美元，几乎是上年同期100亿美元的近两倍，因社会保险和老年人医疗福利计划支出增加。

财政部料在2月11日公布1月及2015财年前四个月的最终预算数据。

上周CBO预计，随着美国经济增强，9月30日止的2015财年全年赤字将降至4,680亿美元，2014财年赤字为4,830亿美元。

但CBO称，2017年赤字将恢复升势，因婴儿潮一代人口步入老年，照护费用将激增。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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