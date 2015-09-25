美国国会为防止政府停摆献策 或暂搁置计划生育联盟拨款事宜

路透华盛顿9月24日 - 为避免政府部门10月1日停摆，美国国会共和党领袖们周四开始提出目前迫切需要的议案，同时又不忘顾及保守派有关就堕胎争议惩罚美国计划生育联盟(Planned Parenthood)的要求。

共和党议员利用资金延长议案来削减对计划生育联盟拨款的努力，在参议院遭遇挫败。这为达成不包括上述条款、将所有以前的预算展期至12月11日的决议版本扫清障碍。

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)已将针对这一决议的首次程序性投票定于下周一进行，也就是9月30日会计年度结束前两天。

与此同时，众议院议长贝纳(John Boehner)也在与共和党保守派的闭门会议上提出类似的方案。共和党保守派反对向计划生育联盟拨款的任何支出议案，称该联盟盗卖堕胎胚胎器官。

与会议员拒绝透露贝纳是否会无视他们的要求。

众议院共和党议员助手称，贝纳在考虑替代方案，包括提出单独的对计划生育联盟停止资金支持的议案，采用特别程序方便在国会两院通过等。(完)