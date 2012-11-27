美国应采取渐进式财政紧缩政策--OECD

苹果将在数月之内于印度投产iPhone SE--消息
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透华盛顿11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,美国应该采取渐进式财政紧缩政策.OECD预估明年经济成长料将温和.
OECD在其最新经济展望报告中称,虽然降低庞大的预算赤字,是让国家重返财政正轨的必要途径,但应该是逐步开展,而且必须步骤明确的中期整固计划.
"整固的速度应该是渐进式的,才不至于让已经疲弱的经济脱轨,"OECD说."如果不解决的话,财政悬崖将导致2013年经济活动大幅下降."
OECD预估从今年第四季到明年第四季美国经济成长2.2%,比今年的预估成长率1.8%来得高.美国2014年的经济产出料将扩增3.2%.
美国过去两年的国内生产总值(GDP)年增率平均为2.1%.OECD的预估是假设美国预算赤字降幅在2013、2014年均不超过GDP的1.5%.
但OECD表示,欧债危机和全球需求放缓,将持续为经济带来阻力.
不过OECD预估,美国经济成长料在明年加速,经济产出缺口应可在明年底时缩窄至2.5%.
目前的产出缺口为5.9%.
OECD预估劳动市将逐渐回温,并预估2014全年失业率将降至7.5%,而2013年的平均失业率预估为7.8%.
OECD说,由於经济仍相当疲软,通胀压力料将继续受控,尽管薪资可能因劳动市情况改善而出现急速增长.
这应该有助於美联储(FED)坚守其承诺,维持近零的超低利率到至少2015年中期.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧/利棣儿
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