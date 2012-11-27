美国应采取渐进式财政紧缩政策--OECD

路透华盛顿11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,美国应该采取渐进式财政紧缩政策.OECD预估明年经济成长料将温和.

OECD在其最新经济展望报告中称,虽然降低庞大的预算赤字,是让国家重返财政正轨的必要途径,但应该是逐步开展,而且必须步骤明确的中期整固计划.

"整固的速度应该是渐进式的,才不至于让已经疲弱的经济脱轨,"OECD说."如果不解决的话,财政悬崖将导致2013年经济活动大幅下降."

OECD预估从今年第四季到明年第四季美国经济成长2.2%,比今年的预估成长率1.8%来得高.美国2014年的经济产出料将扩增3.2%.

美国过去两年的国内生产总值(GDP)年增率平均为2.1%.OECD的预估是假设美国预算赤字降幅在2013、2014年均不超过GDP的1.5%.

但OECD表示,欧债危机和全球需求放缓,将持续为经济带来阻力.

不过OECD预估,美国经济成长料在明年加速,经济产出缺口应可在明年底时缩窄至2.5%.

目前的产出缺口为5.9%.

OECD预估劳动市将逐渐回温,并预估2014全年失业率将降至7.5%,而2013年的平均失业率预估为7.8%.

OECD说,由於经济仍相当疲软,通胀压力料将继续受控,尽管薪资可能因劳动市情况改善而出现急速增长.

这应该有助於美联储(FED)坚守其承诺,维持近零的超低利率到至少2015年中期.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧/利棣儿

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