奥巴马将与国会共商化解美财政僵局

10月3日，在美国国会大厦背景前，一面提示牌显示所有国家公园因政府关门而谢绝游客参观。 REUTERS/Kevin Lamarque

路透华盛顿10月9日 - 在压力日益增大且尚无明确办法打破目前财政僵局的情况下，周三美国总统奥巴马开始邀请国会议员前往白宫磋商美国政府停摆以及提高举债上限的问题。

众议院的民主党议员将在周三稍晚率先造访白宫，共和党领袖也将于周四前往，各方都加紧努力寻找打破僵局的办法。这场僵局令市场紧张不安，可能引发经济危机的警告声也频频出现。

奥巴马向全体共和党众议员发出邀请，但众议院议长贝纳把前往人员限制在共和党领袖及主要委员会主席的级别上，以减少奥巴马与那些对党内领袖强硬策略持不同意见的共和党议员以及强硬的普通茶党议员的接触。

周三没有取得进展的明显迹象，尽管两党部分议员提出短期提高举债上限的可能性，以争取时间就预算进行更广泛的协商。

在这场对峙中共和党和整个国会的民调支持率都受到影响，Associated Press-Gfk周三公布调查显示，国会整体支持率来到5%的低点。美国超过六成的民众把僵局状态归咎于共和党。

白宫将与众议院共和党人士举行会谈，这将是上周以来奥巴马与其政治对手间首次进行面对面的沟通，但议员们一直在非正式探求摆脱僵局的可能折中办法。

共和党参议员周三在考虑缅因州参议员Susan Collins提出的一个建议，该建议将使政府恢复运作，并提高举债上限，同时废除医保方案中不得人心的旨在为补贴提供资金的医疗设备税。

Collins的这项计划还使得联邦机构在处理全面削减支出问题时具有灵活性。今年初开始的削减支出计划遭到国会许多议员的反对。

在同共和党参议员会晤后，麦凯恩称她提出了“一个非常好的建议，”同时一名参议院共和党助理表示，各方讨论了将短期内提高债务上限合并到该举措的问题。

“我们会继续谈判。虽然没有进展，但在找到突破口之前都会是这样的，”麦凯恩对记者说，“我并没有说我们将会找到突破口。我说的是对话仍在继续。我希望他们能够达成一些协议。但我不确定是否会这样。”

所有200名众议院民主党人都被邀请参加白宫下午的会晤，18名众议院共和党领导人将参加周四的会晤。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)称，奥巴马总统对于共和党议员未全体参加会谈感到失望。

卡尼表示，“关于政府关门及债务违约会给经济造成何种毁灭性的打击，总统认为就此事直接与议员们会谈很重要。”

周三与民主党人的会谈将在2030GMT进行。

**希望坐下来谈**

“如果国会让政府恢复运作，如果国会提高举债上限，如果共和党允许这种情况出现，那么当然他会愿意坐下来与议员们协商我们预算的轻重缓急，”白宫发言人卡尼表示。

贝纳将奥巴马的要求看作“无条件投降”，但其他共和党人表示，若有协商的框架，他们愿意考虑一项短期协议。

众议院预算委员会主席莱恩的一篇专栏激发了这些希望。莱恩敦促展开协商结束僵局，但未提及共和党要求把调整联邦医保计划与政府拨款挂钩。

“我开始有点对我们当前的形势抱有希望。似乎众议院开始侧重考虑正确的事，”田纳西州共和党参议员Bob Corker对CNBC表示，指称Ryan的专栏。

但贝纳周三在众议院重申，共和党要求医保计划是广泛讨论的一部分。

世界银行行长金墉周三也对僵局的影响发出警告，称即便是美国违约的威胁也可能损及新兴市场以及全球最易受冲击的人群。

“我们深感担忧。由于现在新兴市场和发展中国家面临诸多不利因素，因此这样的影响将是真正毁灭性的，”他对美国有线电视新闻网(CNN)表示。

日本央行副总裁中曾宏称，若美国不能在月中之前就上调债务上限达成协议，全球股市或将挫跌，长期利率则会上升，从而对全球经济造成严重冲击。

日本财务大臣周二也发表类似言论。这些警告表明，日本担忧这场僵局若不能很快破解，其所持有的逾1万亿美元美国公债也将受影响。

美国股市周三攀升，期待叶伦被提名为美联储下任主席。标准普尔500指数周二挫跌1.2%，为8月27日以来最大跌幅，并触及9月6日来最低位。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)

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