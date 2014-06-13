美参议院批准任命费舍尔等三人出任联储副主席以及理事

路透华盛顿6月12日 - 美国国会参议院周四批准费舍尔出任美国联邦储备委员会(美联储)副主席，同时还批准鲍威尔和布雷纳德担任理事，充实了美联储的决策层队伍。目前联储正在为逐步结束其非常规刺激政策而做准备。

参议院以63-24票批准费舍尔成为美联储第二号人物，上月已批准其担任联储理事。另外，参议院还以67-24票批准理事鲍威尔连任，前财政部高层布雷纳德的任命以61-31获得通过。

这三位官员应会在下周美联储货币政策委员会会议上全部露面，参与讨论如何收回为避免衰退维护复苏而出台的经济支持政策。

上述任命还强化了美国总统奥巴马对美联储和美国货币政策的影响力，这种影响可能在未来几年一直持续。

美联储目前的五位理事全部为奥巴马任命，任职期限至少要到2020年，最长可达2028年。当然他们并不一定会任职那么长时间，美联储的理事经常在14年任期届满前就离开，但奥巴马还有两个理事职位空缺可以填补。

预计费舍尔和布雷纳德将赞同美联储主席叶伦的看法，侧重于在一段时期内维持宽松货币政策，以提升薪资和就业。

费舍尔是一位知名学者，还曾担任以色列央行总裁，他已明确表示，经济危机所产生的影响表明，央行有必要采取积极行动。布雷纳德在担任美国财政部国际事务次长时也持同样观点。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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