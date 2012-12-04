美国证交会控告五家大型会计事务所的中国关联公司

* 普华永道归咎於美国和中国法令互有冲突

* 另有四家美国公司的中国关联公司遭诉

* 美国证券交易委员会已寻求中国官方合作

路透华盛顿/纽约12月3日电---美国监管机构周一指控五大会计事务所的中国关联公司违反证券法规,因这些关联公司拒绝出具特定的审计文件.这令人怀疑美国和中国之间解决此一议题的协商是否已经停摆.

美国证券交易委员会(SEC)已经展开对德勤(众信, Deloitte)、毕马威会计师事务所、普华永道(资诚)、BDO及安永会计师事务所中国关联公司的诉讼程序.

这是SEC至今为获得相关文件而采取的最为广泛的一次执法行动.SEC需要这些文件,以调查在美国上市的中国公司可能存在的帐务诈欺问题.

SEC表示,其一直在寻找九家中国公司的文件以调查其是否有不当行为.中国商业秘密法阻碍调查机构取得审计文件,而这些审计文件是判断公司是否有帐务违规的依据.

SEC表示,一行政法法官将会安排一场听证会,以决定是否会对上述会计公司的中国事业祭出制裁.

7月时SEC披露其与中国监管机构讨论跨境合作议题,当中也包括取得文件.SEC周一的行动暗示这些会谈的进展未能让SEC满意.

"执行审计的公司知道,若他们不能依法配合提供工作文件,将面临严重的制裁,"SEC的执法主管Robert Khuzami在宣布这项行动的声明中表示.

普华永道中国在一份声明中表示,这项行动是"美国和中国法律互有抵触的结果.这项行动所涉及的议题需由美国和中国解决."

**没有共识**

"两国至今未能就此议题找到共识实属不幸,但我们仍期待能够达成外交协议,并已经准备好就我们所能提供协助,"德勤表示.

安永的中国关联公司--安永华明会计师事务所在一份声明中指出,希望美国和中国的监管机构能够达成协议.

目前尚未能取得另外两家会计事务所的评论.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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