美国五家大银行与政府达成250亿美元和解

美国五家被控按揭贷款业务操作有滥用行为的大银行，已经与美国政府达成和解，将支付250亿美元了结此案。这有望帮助到大约100万借款人，但并非重振楼市的灵丹妙药。

路透华盛顿2月9日电---美国五家被控按揭贷款业务操作有滥用行为的大银行,已经与美国政府达成和解,将支付250亿美元了结此案.这有望帮助到大约100万借款人,但并非重振楼市的灵丹妙药.

这笔创纪录的和解金将被用於减免按揭贷款额,以及向每户遭遇房屋止赎的借款人支付2,000美元.

达成和解也将帮助美国银行(BAC.N)、富国银行(WFC.N)、摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)与Ally Financial摆脱州政府针对其的指控.这五大银行被指在止赎程序中存在过失,而且在修改按揭贷款条款时处理不当.

不过,这些银行仍面临与其将按揭贷款打包并证券化等抵押贷款业务活动有关的其他政府强制令和投资者诉讼.

这一和解案给了美国总统奥巴马一个展示机会,表明政府愿意针对大银行采取强硬态度,以帮助减轻普通美国民众在止赎危机中遭受的痛楚.

"我们已经与几家大型银行达成具有历史意义的和解协议,将减免那些因抵押贷款行业滥用行为而遭遇最严重打击的房屋所有者的债务,同时结束一个行为毫无顾忌并造成巨大损害的时代."奥巴马周四在一个记者会上表示.

浏览美国楼市止赎活动的相关图表,请点选:(r.reuters.com/vet42s).

**和解协议**

这份协议涉及49个州和联邦机构,美国司法部和住房和城市发展部也包括在内.该协议将成为迄今为止涉及联邦政府与各州金额最高的和解协议.

2010年底有证据显示,由於金融危机导致房产止赎数量急剧增多,银行业未经认真核对便草率签署了数以千计的止赎文件.有关方面随後就此事进行了一年多的磋商.

房屋较2006年峰值水平已贬值33%,近1,100万美国人现在所欠贷款超过了自身房屋的价值.

按照该协议,在2008-2011年期间因止赎而失去房屋的约75万名借款人有望获得2,000美元的现金.

银行还将提供170亿美元,用於为因拖欠还款而面临止赎的借款人减免本金和修改贷款条件.

协议还包括将30亿美元用於帮助那些仍在还款,但由於欠款高於房屋价值而无力再融资的借款人.

此外,银行同意采用新的服务标准,包括对止赎程序进行更加严格的审查,以及对借款人提供单点联系.

这项计划的执行期限是三年,但鼓励银行在第一年即提供债务减免.

"本金减免对稳定市场略有帮助,但不会太明显,"Keefe, Bruyette & Woods分析师Brian Gardner表示."对於那些相关借款人来说,能减少的月供也不会太多."

**对银行的冲击**

行业分析师表示,协议对於缓解投资者对银行抵押贷款方面的忧虑而言,效果甚微.

"我们相信,因协议而产生的最初喜悦将很快消褪,因投资者意识到更多抵押贷款相关诉讼还将如洪水般涌向各大银行,"Guggenheim Partners分析师Jaret Seiberg周四在一份报告中写道.

和解协议还包括,美国银行将支付10亿美元,以了结另一项调查.该调查是针对美银及其2008年收购的Countrywide Financial是否存在"欺骗或不正当行为".

此外,作为和解协议的一部分,美联储还将对五家银行收取7.665亿美元罚款.

此协议达成後,政府仍将继续查处银行业在将抵押贷款打包并证券化过程中的不当行为,这既是奥巴马政府上月成立特别小组的任务,也是许多投资者诉讼中的主要问题.(完)

--编译 徐文焰/王丽鑫/梁睿雪;审校 侯向明/郑茵

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