奥巴马宣布路易斯安那州洪水为灾难 至少已有五人丧生

路透巴吞鲁日8月14日 - 美国总统奥巴马周六宣布洪水肆虐的路易斯安那州进入灾难状态。目前至少有五人丧生，而救援人员已从这场历史性洪灾中救出了7,000多人。

路易斯安那州州长爱德华兹(John Bel Edwards)称，居民们已从该州南部被洪水淹没的汽车和房屋、以及处境危险的医院中撤离。被淹地区预计还将因从墨西哥湾到俄亥俄河谷的风暴迎来更多降雨。

爱德华兹在新闻会上表示，虽然带来大量降雨的这场风暴正向西往德克萨斯州移动，但居民们仍不能掉以轻心。(完)