奥巴马宣布路易斯安那州洪水为灾难 至少已有五人丧生

韩国特别检察官办公室称三星集团李在镕向崔顺实行贿
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透巴吞鲁日8月14日 - 美国总统奥巴马周六宣布洪水肆虐的路易斯安那州进入灾难状态。目前至少有五人丧生，而救援人员已从这场历史性洪灾中救出了7,000多人。
路易斯安那州州长爱德华兹(John Bel Edwards)称，居民们已从该州南部被洪水淹没的汽车和房屋、以及处境危险的医院中撤离。被淹地区预计还将因从墨西哥湾到俄亥俄河谷的风暴迎来更多降雨。
爱德华兹在新闻会上表示，虽然带来大量降雨的这场风暴正向西往德克萨斯州移动，但居民们仍不能掉以轻心。(完)
(编译 许娜；审校 高琦)
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。
路透上海1月16日 - 中国日报周一刊文称，面对美国候任总统特朗普在台湾问题上的挑衅行为，中国已表现出了克制，但如果他就职后仍我行我素，中国将“不再客气”。