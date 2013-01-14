美流感蔓延 冲破“流行病疫”关口

路透1月11日电（记者 Sharon Begley） - 美国疾控中心周五称，该国流感疫情比例已达到“流行病疫”认定关口，上周死亡病例中有7.3%是由于肺炎和流感。

美国今年流感疫情来得早、蔓延快，导致诊所和医院人满为患，一些患者需要彻夜等待就诊。

疾控中心称，美国10个区域中有九个区域的流感疫情增强，印证流感在全国蔓延，且较往年提前数周达到了疫情高位。

就算是在流感温和的年份，美国也会有数以万计的人死于流感。而界定“流行病疫”的门槛，是指流感致死病例超过所有死亡病例的7.2%。

波士顿今年流感病例较去年增加了10倍，该市周三已宣布进入公共卫生紧急状态。

虽然接种流感疫苗有一定的保护作用，但也并非万无一失。美国疾控中心出版物中称，今年流感疫苗的有效率为62%，意味着接种了疫苗的人群中，仍有四成的人可能感染流感病毒。

但专家还是建议六个月以上的人群全部接种疫苗，即便不能防止流感，至少能减轻症状，防止肺炎或其他危及生命的症状。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。