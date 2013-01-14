美国流感蔓延,疫情比例已达“流行病疫”关口

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月11日 - 美国疾控中心周五称，该国流感疫情比例已达到“流行病疫”认定关口，上周死亡病例中有7.3%是由于肺炎和流感。
美国今年流感疫情来得早、蔓延快，导致诊所和医院人满为患，一些患者需要彻夜等待就诊。
疾控中心称，美国10个区域中有九个区域的流感疫情增强，印证流感在全国蔓延，且较往年提前数周达到了疫情高位。
就算是在流感温和的年份，美国也会有数以万计的人死于流感。而界定“流行病疫”的门槛，是指流感致死病例超过所有死亡病例的7.2%。
波士顿今年流感病例较去年增加了10倍，该市周三已宣布进入公共卫生紧急状态。
虽然接种流感疫苗有一定的保护作用，但也并非万无一失。美国疾控中心出版物中称，今年流感疫苗的有效率为62%，意味着接种了疫苗的人群中，仍有四成的人可能感染流感病毒。
但专家还是建议六个月以上的人群全部接种疫苗，即便不能防止流感，至少能减轻症状，防止肺炎或其他危及生命的症状。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38