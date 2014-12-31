美国流感达到流行病级别 15名儿童死亡

路透亚特兰大12月30日（记者 David Beasley） - 美国联邦健康官员周二称，随着流感席卷美国，今年以来9个州报出15例儿童死亡。官员称尚无法预计此次流感季的严重程度。

美国疾病控制与预防中心（CDC）称，12月20日当周，4名儿童死亡，当时流感达到流行病级别。

CDC指出，亚利桑那、科罗拉多、佛罗里达、明尼苏达、北卡罗来纳、内华达、俄亥俄、德克萨斯和维吉尼亚9个州出现儿童死亡病例。

CDC流感部门负责人Joe Bresee表示，随着流感季从秋天延续到春天，死亡人数可能上升。

“流感非常难以预测，”Bresee说道。“未来几周随着流感变得更加常见和严重，死亡人数和入院人数将继续增加。”

CDC的数据显示，上一次流感季共有109例儿童死亡。

CDC称，死于肺炎和流感的成人数量尚未达到前两次流感季的峰值。CDC未对成人死亡数量进行实时估测。

Bresee敦促还没有注射流感疫苗的人尽快接种疫苗，CDC建议几乎所有六个月以上的人接种流感疫苗。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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