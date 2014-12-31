美国流感达到流行病级别，15名儿童死亡

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚特兰大12月30日（记者 David Beasley） - 美国联邦健康官员周二称，随着流感席卷美国，今年以来9个州报出15例儿童死亡。官员称尚无法预计此次流感季的严重程度。
美国疾病控制与预防中心（CDC）称，12月20日当周，4名儿童死亡，当时流感达到流行病级别。
CDC指出，亚利桑那、科罗拉多、佛罗里达、明尼苏达、北卡罗来纳、内华达、俄亥俄、德克萨斯和维吉尼亚9个州出现儿童死亡病例。
CDC流感部门负责人Joe Bresee表示，随着流感季从秋天延续到春天，死亡人数可能上升。
“流感非常难以预测，”Bresee说道。“未来几周随着流感变得更加常见和严重，死亡人数和入院人数将继续增加。”
CDC的数据显示，上一次流感季共有109例儿童死亡。
CDC称，死于肺炎和流感的成人数量尚未达到前两次流感季的峰值。CDC未对成人死亡数量进行实时估测。
Bresee敦促还没有注射流感疫苗的人尽快接种疫苗，CDC建议几乎所有六个月以上的人接种流感疫苗。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译