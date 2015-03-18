房利美和房贷美面临的风险上升 或再次需要金援--监察机构

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透华盛顿3月18日 - 美国“两房”监管方的内部监察办公室周三称，随着储备金减少导致的风险日渐上升，房屋融资公司房利美和房贷美可能需要来自美国纳税人的更多资助。
美国政府曾在2008年金融危机顶峰时期对两房伸出援手，自那以后，两房季度获利全都上缴政府，政府同时要求他们降低资本缓冲。
“未来盈利能力远得不到保证，”联邦住房金融局(FHFA)的监察长办公室在一份报告中称，并指出两房的衍生品投资组合有可能再次录得亏损。
“这提高了财政部加大对其投资的可能性，”报告称。
房利美执行长2月也发出了同样的警告。当时房利美宣布，向纳税人返还的资金将创逾四年来最低。
在美国房市崩盘后，政府向房利美注入了1,161亿美元纳税人资金，房利美则获得713亿美元金援。(完)
(编译 白云; 审校 王兴亚)
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