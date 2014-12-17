美国会报告称“两房”抵押市场份额将被民间资本抢走

路透华盛顿12月16日 - 美国国会分析师周二表示，未来十年，政府控制的抵押金融两巨头--房利美和房贷美持有的新贷款担保份额将日益萎缩。

在2007-09年金融危机期间，如果没有政府担保，购房者几乎不可能获得贷款，当时房利美和房贷美挺身而出，担保了2008-2013年期间约60%的新抵押贷款。

不过美国国会预算办公室(CBO)的一份报告称，由于近来两房提高收费，以及民间资本放贷意愿复苏，到2024年时两房的市场份额将萎缩至大约40%。

这两家公司并不直接放贷，而是购买贷款然后打包出售。2011和2012年它们大幅上调收费后，削弱了相比于民营企业的优势。

CBO引用抵押金融公司Inside Mortgage Finance的数据称，两房的市场份额已经在萎缩，2014年上半年降至新抵押贷款的50%左右。

CBO还考量了改革美国抵押金融市场的几种方案，包括用一家政府实体替代两房，或彻底取消两房。

不过CBO认为民间市场的定价可能与两房相似，因此国会分析师们认为无论哪一项方案都不会对联邦预算产生很大影响。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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