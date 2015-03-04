朝鲜外相称朝鲜有能力抵御美国的“核威胁”

朝鲜外相李洙墉周二称，朝鲜半岛是“一触即发的核火药桶”，朝鲜有能力抵御美国“日益增加的核威胁”，如有必要会实施先发制人打击。李洙墉罕见地在裁军会议上发表讲话，称韩国和美国举行的联合军事演习“本质上具有前所未有的挑衅性，极有可能引发战争”。他并表示，朝鲜会不遗余力地推动“今年朝韩关系出现大的改变”。路透