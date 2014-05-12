美国财长将在访华期间要求推进人民币改革

路透华盛顿5月9日 -美国财长雅各布·卢周五表示，他将在下周向中国官员施压，要求允许市场在决定人民币汇率的过程中发挥更大作用，他表示，近几个月中国的汇率改革“有所倒退”。

雅各布·卢将在周日启程前往北京，他在接受彭博访问时表示，中国已在汇率政策改变方面取得了一定的进展，但需加大改革力度，使市场在决定人民币汇率的过程中发挥更大的作用。

“他们放宽了人民币日交易区间。但近几个月人民币汇率出现了非常负面的发展，”雅各布·卢在接受访问时表示。此次采访将在周五晚间播出。

“我将向他们提出的问题之一是，如果你们的政策表明汇率可以上下波动，那么你们需要让市场信号来决定汇率的涨跌。”

雅各布·卢还表示，他计划鼓励中国继续经济改革，进一步开放市场。

雅各布·卢将于周二与中国官员会晤。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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