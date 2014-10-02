“两房”股价暴跌 因反对政府将利润充公的投资者遭遇败诉

路透10月1日 - 美国政府控股的房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB股价周三暴跌，就在前一天法院维持原判，美国财政部仍拥有将“两房”利润充公的权力。

投资者要求推翻美国政府强制“两房”向财政部全数上缴利润的决定，为此提起诉讼，但美国哥伦比亚特区地方法庭的Royce Lamberth法官给予驳回。

提起诉讼的投资者包括Perry Capital LLC和Fairholme Funds Inc，他们认为，将利润充公的做法违约，是一种违反宪法的财产占有行为。

Lamberth在他的判决中称，政府2008年向两房提供金援时所依据的法律“明文规定”，公司的监管机构和美国财政部有权力将两房的利润充公。

这一结果对希望在两房已实现盈利的情况下受惠的投资者来说是个打击。不过，其它挑战金援条款的官司仍在进行中。

两房普通股在场外交易中成交放量，股价暴跌逾三分之一，房利美收低36.8%，报1.7美元，房贷美收低37.5%，报1.65美元，成交量分别为1.42亿股和7,900万股。

两家的优先股也大幅下挫，均跌逾50%。房贷美优先股FMCKJ.OB收低57.86%，报4.34美元，成交量为3,300万股。房利美优先股FNMAS.OB挫跌54.89%，报4.15美元，成交量约为4,360万股。

Fairholme在声明中称，不打算就此放弃。该公司表示将“积极寻求履行现有的合同索偿权，以及美国宪法保护的、不可剥夺的财产所有权”。

Perry Capital没有立即回覆要求置评的询问。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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