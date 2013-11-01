房利美控告九家银行操纵Libor 要求逾8亿美元赔偿

路透纽约10月31日 -美国抵押贷款机构房利美FNMA.OB周四起诉全球九家大银行，并要求超过8亿美元的损害赔偿，指控这些银行共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

房利美在向美国曼哈顿地区法院递交的起诉书中称，这几家银行多年来共谋压低Libor，包括在2008年金融危机期间也是如此。

起诉书中提到，“被告关于Libor合法性的承诺及表述都是虚假的，”导致房利美在互换、抵押贷款、抵押支持债券和其他交易中遭遇损失。

此前有人指出，许多银行参与操纵Libor等指标利率，以提高获利或者使其自身状况显得比实际更健康。美国和欧洲监管机构正就此展开调查。

被起诉银行中的四家--巴克莱(BARC.L)、荷兰合作银行RABO.UL、苏格兰皇家银行集团(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX此前已就类似的指控与监管机构达成和解，并承认存在过错。

另外五家银行是美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)和摩根大通(JPM.N)。

另一家抵押贷款机构房贷美FMCC.OB在3月提交一份类似的申诉书，起诉超过12家银行。

荷兰合作银行没有立即回应置评要求。其他银行不愿发表评论。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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