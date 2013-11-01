房利美控告九家银行操纵Libor 要求逾8亿美元赔偿

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透纽约10月31日 -美国抵押贷款机构房利美FNMA.OB周四起诉全球九家大银行，并要求超过8亿美元的损害赔偿，指控这些银行共谋操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。
房利美在向美国曼哈顿地区法院递交的起诉书中称，这几家银行多年来共谋压低Libor，包括在2008年金融危机期间也是如此。
起诉书中提到，“被告关于Libor合法性的承诺及表述都是虚假的，”导致房利美在互换、抵押贷款、抵押支持债券和其他交易中遭遇损失。
此前有人指出，许多银行参与操纵Libor等指标利率，以提高获利或者使其自身状况显得比实际更健康。美国和欧洲监管机构正就此展开调查。
被起诉银行中的四家--巴克莱(BARC.L)、荷兰合作银行RABO.UL、苏格兰皇家银行集团(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX此前已就类似的指控与监管机构达成和解，并承认存在过错。
另外五家银行是美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)和摩根大通(JPM.N)。
另一家抵押贷款机构房贷美FMCC.OB在3月提交一份类似的申诉书，起诉超过12家银行。
荷兰合作银行没有立即回应置评要求。其他银行不愿发表评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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