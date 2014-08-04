麦当劳称其中国业绩受到食品安全丑闻的严重影响

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透8月4日 - 麦当劳(MCD.N)表示，近期在中国出现的食品疑虑，迫使该公司在华餐厅暂时将肉类产品从菜单中撤下，严重影响了公司的业务。
麦当劳在上报监管机构的文件中说道，“虽然这件事将对近期业绩产生不利影响，但我们目前还无法就此事对2014年全年获利的影响作出合理预估，”麦当劳在中国有超过2,000家餐厅。
麦当劳股价周一在纽约证券交易所几近持平于94.31美元，盘中一度跌至93.52。
自7月20日福喜丑闻爆发以来，麦当劳股价累计下跌了5.2%。
麦当劳控股(日本)(2702.T)7月29日撤回年获利预测，因顾客对中国过期肉的担心导致销售每日减少15-20%。
麦当劳在日本拥有逾3,100家餐厅，此前预计2014年营业利润117亿日圆(1.15亿美元)。
这家全球最大的汉堡连锁店周一在文件中称，受波及市场占其总营收的约10%。
分析师称，麦当劳约15%的营业利润来自亚太、中东和非洲市场。
麦当劳发布业绩预警后，Janney Capital Markets分析师Mark Kalinowski将对该公司第三季的每股盈余预测下调0.03美元，至1.55美元，对第四季每股盈余预测下调0.01美元至1.43美元。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫； 审校 张涛)
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