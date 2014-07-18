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时事要闻 | 2014年 7月 18日 星期五 10:31 BJT

美国联邦航空管理局禁止美国飞机飞越乌克兰东部领空

路透华盛顿7月17日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周四晚间发布命令，禁止美国飞机飞越乌克兰东部领空。此前一架马航客机在该地区飞行时被击落。

FAA称，禁飞区域包括整个辛菲罗波尔和第聂伯罗彼得罗夫斯克的飞行情报区，因“近来发生的事件以及未来还有危险活动的可能性。”

“这次命令扩大了FAA在4月时发布的禁飞区的范围，当时包括克里米亚地区、临近的黑海和亚速海地区，”FAA称。

FAA还说，现在美国航空公司没有经过该地区的航线。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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