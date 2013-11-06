福特汽车管理层大换血 迎接后穆拉利时代

BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透底特律11月5日 -美国汽车厂商福特汽车(F.N)周二提拔几位较年轻的管理人员担任要职，这是该公司的又一重大举措，旨在为执行长穆拉利的最后退出做好准备。
此次人事变动包括任命54岁的MorayCallum出任全球设计总监。Callum目前是南北美洲设计部门主管，他将取代59岁的JMays。后者即将退休，在福特工作已达16年。
福特还为劳动关系和北美制造业部门任命了新主管，并另外增加了一位公司管理人员。这些变动将于明年1月1日生效。
自2012年初以来，福特20位高层管理人员中有逾一半被替换、提拔或赋予新的职责。公司加快高层人员的调整，为后穆拉利时代做好准备。
福特在去年底任命52岁的MarkFields出任公司运营长，这被看作是将这位福特资深员工推向执行长岗位的步骤之一，并引发公司内管理层的一系列深层变动。
自2006年以来执掌福特的穆拉利何时离开尚不清楚。他一再重申准备遵守协议在福特待到2014年底。
但此前了解内情的人士表示，穆拉利并不拒绝其它机会，如果有其它职位出现，他可能提前离开福特。消息人士称，有人曾暗示他是微软(MSFT.O)执行长的候选人。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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