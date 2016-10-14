美财政部称没有贸易伙伴操纵汇率 将瑞士加入观察名单

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿10月14日 - 美国财政部周五表示，美国的主要贸易伙伴中没有操纵汇率以获得出口优势的国家，同共和党总统候选人特朗普威胁一旦当选将宣布中国为汇率操控国形成鲜明对比。
在美国总统奥巴马任期内第16份也是最后一份汇率报告中，美国财政部表示，将瑞士加入外汇“观察名单”，该名单中的国家有庞大的对外顺差或有汇市干预行动。
美国财政部还将中国、日本、韩国、台湾和德国留在观察名单中，但表示，根据去年通过的一项新贸易法案，上述六国均未达到强化审查的标准。
美国财政部称加入瑞士是因为该国与美国的贸易量增加，大规模购买外汇，以及经常帐项目盈余巨大。
美国财政部估计中国在2015年8月到2016年8月间，出售逾5,700亿美元外汇资产，以防止人民币更快速贬值。2016年上半年，中国的经常帐盈余降至相当于GDP的2%，低于要求进行强化审查的门槛。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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