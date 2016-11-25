焦点：美元狂飙让全球市场战栗

路透伦敦11月24日 - 美元涨势重燃且大有踏过目前的14年高位之势，在全球市场一路横冲直撞，迫使决策者重新考虑对策。

从印度卢比到离岸人民币，诸多货币兑美元本周都触及纪录低位。而且历史情况预示，这些货币的苦日子可能还要持续一两年。

根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)的美元贸易加权指数走势判断，以往的美元强势阶段通常会持续七年左右。现在这波上涨行情始于2011年中，平均每年上涨4%，可以预计要持续到2018年。(tmsnrt.rs/2g7ph8E)

本月的涨势源于市场预期，特朗普当选美国总统预示着减税、增加基础设施支出以及为美国企业汇回海外资金提供豁免，这些做法将推升通胀并促使大量资金回流美国。本月行情还没有反映在美联储月度和周度数据之中。

那样可能促使美联储更快速且更多次升息，而这将支撑美元在投资者心中作为全球首选货币的地位，他们寻求比零更高的投资回报率。

德意志银行的分析师把本周美元涨势称作“完美风暴”，该行长久以来是主要银行中最极端的美元“多头”。高盛策略师则称美国大选是美元的“重置”键。

美元在攀升路上造成越来越多的牺牲品，分析师和决策人士开始琢磨，美元飙升是否会打断来之不易的需求与通胀回升势头。新兴市场尤其脆弱。

欧元兑美元可能走向平价。德意志银行预测欧元在明年6月前将跌至1.00美元，明年年底来到0.95美元。高盛预测会在12个月内达到平价，但称可能更快来临。

国际清算银行(BIS)警告，美元现在是反映全球投资者风险偏好和金融市场杠杆情况的最佳指标，这使其目前的涨势可能破坏全球金融稳定。

在新兴市场，春夏时节的淡静走势消退，一些货币本月跌幅达5-8%。

新兴市场货币图表：tmsnrt.rs/2e7eoml

人民币等货币空仓规模达到数月来高位，一些决策者通过干预市场和加息来缓和汇率的剧烈波动。

土耳其央行周四加息50个基点，为2014年初以来首次加息。今年土耳其里拉跌14%。

随着人民币兑美元在2008年以来首次跌向7，中国国有银行出手抛售美元。政策顾问对路透表示，中国当局准备减缓人民币升势，因担心资本出逃加剧。

印度央行周四再次干预汇市，提振卢比摆脱纪录低点。该央行上午抛售约5亿美元，但随着卢比兑美元跌向70，央行必须继续干预。

由于墨西哥披索重挫连创新低，该国央行今年已四度升息。官员表示未来还可能进一步升息。

巴西雷亚尔本月累计已跌4.5%后，经济分析师臆测，巴西下周可能暂停降息。

在菲律宾披索触及八年低点后，菲律宾央行总裁泰谭柯表示，若菲律宾披索兑美元过度波动，央行将毫不犹豫入市干预。

马来西亚央行表示，最近实施的外汇措施旨在确保市场秩序和稳定，不是资本管制。在马来西亚的外资银行本周向离岸银行和客户发出信函，要求他们签署停止在离岸无本金交割远期外汇(NDF)市场交易马币的承诺书，然后将信函寄回马来西亚央行。

在印尼卢比触及六个月低位之际，交易商怀疑印尼已入市干预。

这种转变的速度让多数人感到意外。路透11月初时对40家银行的调查中，仅一家预期美元/日圆在12月1日前会升至108日圆上方，仅10家预期一年内会来到当前的113日圆水准。

美联储的广义美元指数根据美国与贸易伙伴之间的贸易额进行加权。中国目前在该指数中所占比重为22%，较2002年美元汇率上次触及峰值时的比重增加一倍有余。

过去两年该指数下滑，同期对应大幅走软的是人民币，而非欧元和日圆。

美国和欧洲债券收益率差触及多年来的最阔水平，对利率和汇率敏感的两年期券收益率差为11年来的最阔，指标10年期券收益率差为逾25年来的最阔水平。

自2011年7月美元展开涨势以来，美国和欧元区两年期券收益率差的波动幅度约为300个基点，对美元构成支持。期间欧元兑美元下滑近30%至1.05。

在美元长达五年的涨势中，美国股市上涨近一倍至纪录新高，而MSCI明晟新兴市场股指却下跌近30%。(完)