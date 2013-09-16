美国前财长盖特纳仍无意角逐美联储主席职位--消息人士

OPEC秘书长称伊拉克已承诺将完全遵守减产协议
路透巴格达4月2日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周日称，伊拉克已向OPEC保证，将完全遵守减产协议以提振原油价格。
路透华盛顿9月15日 - 熟悉美国前财政部长盖特纳想法的消息人士周日表示，盖特纳仍无意担任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席一职。此前该职位的热门人选萨默斯退出角逐。
这名不愿具名的消息人士称，盖特纳仍坚守1月曾表达的看法，即争夺下任美联储主席的职位“是别人的事情”。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com) 和谷歌加入对东芝NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。