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国际财经 | 2013年 9月 16日 星期一 10:39 BJT

美国前财长盖特纳仍无意角逐美联储主席职位--消息人士

路透华盛顿9月15日 - 熟悉美国前财政部长盖特纳想法的消息人士周日表示，盖特纳仍无意担任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席一职。此前该职位的热门人选萨默斯退出角逐。

这名不愿具名的消息人士称，盖特纳仍坚守1月曾表达的看法，即争夺下任美联储主席的职位“是别人的事情”。(完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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