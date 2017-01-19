美国前总统老布什因肺炎问题转入加护病房 稳定休养中

（更正）雅加达发生疑似自杀炸弹攻击 印尼总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
布什办公室声明称，他结婚72年的妻子芭芭拉(Barbara Bush)因为出现疲累及咳嗽症状，周三也住进同一家医院，以防万一。
老布什现年92岁，是美国仍在世前总统中最高龄的。布什家族发言人Jim McGrath周三表示，老布什因呼吸困难，上周六住进休士顿卫理公会医院，之后因肺炎引发急性呼吸系统问题，接受镇静以进行医疗处置。
布什办公室称，他将继续留在加护病房进行观察。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。