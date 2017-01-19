美国前总统老布什因肺炎问题转入加护病房 稳定休养中

路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。

布什办公室声明称，他结婚72年的妻子芭芭拉(Barbara Bush)因为出现疲累及咳嗽症状，周三也住进同一家医院，以防万一。

老布什现年92岁，是美国仍在世前总统中最高龄的。布什家族发言人Jim McGrath周三表示，老布什因呼吸困难，上周六住进休士顿卫理公会医院，之后因肺炎引发急性呼吸系统问题，接受镇静以进行医疗处置。

布什办公室称，他将继续留在加护病房进行观察。(完)