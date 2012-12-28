美国前总统老布什仍处于重症监护中

休斯顿卫理公会医院的一名发言人称，美国前总统乔治·H·W·布什周四依然在这家医院的重症监护室中。老布什的发言人麦格拉斯表示，现年88岁的老布什因支气管炎于11月23日入院，随后在出现持续发热等症状后被转移至重症监护室。路透