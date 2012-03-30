美国第四季收入呈现上升趋势

第四季经济成长环比年率终值仍为3%

实质可支配收入增幅从1.4%提高至1.7%

一周初请失业金人数减少5,000人至四年低点

路透华盛顿3月29日电---美国第四季家庭收入增速较原先认为的更快,因就业市场更趋稳固.这有可能支撑消费者支出.

商务部周四公布,第四季经季节调整後的实质可支配收入年率增至11.73万亿美元,较前值高出106亿美元.

虽然第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值仍为成长3%,但以收入来衡量,经济增长率可达4.4%,为2010年第一季以来最快.

"这可能表明经济中有一些地方的情况要强於GDP数据所反映的,"PNC Financial Services资深经济分析师Gus Faucher说.

多位经济分析师表示,国内总收入在第三季上升2.6%之後依然取得强劲增长,表明雇佣增加.

此外美国劳工部公布,最近一周美国初请失业金人数降至35.9万人,为近四年来最低,更是突显了就业市场的稳固.

3月大部分时间的初请失业金人数是呈现降低趋势,人们寄望非农就业岗位增幅将连续第四个月超过20万人.政府将在4月6日公布备受关注的非农就业报告.

纽约RDQ Economics首席经济分析师John Ryding说道:"今年第一季就业市场和就业增长势头似乎明显增强."

分析师称,相较温吞的GDP增长,个人所得增长强劲能够更好地表明近几个月雇佣速度的加快.

"这支持了我们的看法即近期GDP数据过低,将会上修,这同过去一年失业率有所改善是相一致的."Moody's Analytics资深经济分析师Ryan Sweet说道.

由於测算每季GDP和国内总收入(GDI)使用的是不同数据,结果可能就会不同,但随着时间的推移,这两项指标倾向於遵循类似的变化规律.

随着企业增聘人手,第四季企业利润增长放缓至0.9%,为三年来的最低增速,第三季为增加1.7%.

浏览美国初请失业金人数的图表,请点选:(link.reuters.com/puf47s)

浏览美国第四季国内生产总值的图表,请点选:(link.reuters.com/wuf47s)

**第一季经济增速料放缓**

虽然2011年第四季GDP稳步增长,但今年第一季经济增长势头似乎已有所放缓.有迹象显示,制造业和企业支出降温,而且楼市复苏进程暂歇.

随着来自企业补充库存的支持消退,第一季经济增速料将放缓至2%左右.

汽油价格上涨的影响仍不确定.迄今尚无迹象显示消费者削减支出,1月和2月的汽车销量均蹿升.

收入的增加应可以缓解油价上涨所带来的冲击.第四季消费者支出终值为增长2.1%,高於上季的成长1.7%.消费者支出占美国经济活动的比重约为70%.

企业库存增加占第四季GDP增幅的很大部分,不过其贡献略低於先前的计算.(完)

--编译 郑茵/孙茉莉/兰秀娟;审校 徐文焰/张涛

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