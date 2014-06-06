独家：美国要求法国巴黎银行以160亿美元了结指控

图为法国巴黎银行的标志。 REUTERS/Charles Platiau

路透华盛顿/纽约6月6日 - 据知情消息人士透露，美国当局与法国巴黎银行进行的协商表明，该银行最高将支付160亿美元的罚金，以了结有关该行违反美国对个别国家制裁行动的指控。

消息人士称，这一金额只是当局在谈判中使用的应对策略，为了回击巴黎银行提出的约10亿美元的罚金。尽管如此，这个高金额似乎证明了银行业者及其伙伴们的看法，即罚金屡创纪录高位的趋势实在令人担忧。

160亿美元的和解金若落实，将使巴黎银行创下新的最高罚款纪录，超过摩根大通去年为和解多项抵押贷款相关民事指控时支付的130亿美元。

消息人士表示，最近当局一直在与巴黎银行讨论在100亿美元范围内达成和解。美国当局调查巴黎银行在2002至2009年间是否违反了主要与苏丹相关的美国制裁行动，以及其是否删除了电汇中的识别信息，以使款项能通过美国金融体系而不引发报警。

据知情消息人士，最终若罚款100亿美元，纽约金融服务局可能至少收到20亿美元。这将是金融局今年5.52亿美元年度预算的三倍多。

巴黎银行2013年全年税前获利约为82亿欧元(112亿美元)，其拨备11亿美元应对可能开出的罚单。

司法部和巴黎银行代表均拒绝就协商发表评论。

在过去两年，美国司法部称针对企业不当行为开出的罚单已至少七次打破纪录，包括今年就有三次。最近一次是在5月，瑞士信贷就帮助美国人逃税的指控支付了26亿美元罚金，为税务刑事案件中最大的罚款金额。

根据维吉尼亚大学法学院教授Brandon Garrett编制的数据显示，2001-2012年期间，美国的企业刑事处罚规模整体上升约647%至43亿美元左右。

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企业罚款大幅增加，尤其是针对银行，令辩护律师质疑当局如何计算每次重磅的罚金数额，以及机构如何为可能面临的这类罚款做准备。

罚金加大有多种解释。其一，2007-2009年金融危机相关案件，产生了与数万亿美元次级抵押贷款金融产品有关的大规模和解。美国当局还把注意力转向涉及大金额的犯罪活动，包括洗钱、违反制裁及操纵基准利率等。

司法部可能也在回应政治压力，尤其是当下没有一位知名银行业者因为要对金融危机爆发担责而入狱。

但无论如何，罚金的增长趋势很明显。

例如，银行洗钱案件的刑事处罚金额自2010年以来一路飙升。2010年时瓦乔维亚银行支付了1.1亿美元了结其故意未建立一合规项目的指控。

摩根大通今年稍早支付了17亿美元与美国联邦当局达成和解，当局指控该行未向当局报告与马多夫(麦道夫,Bernard Madoff)旁氏骗局相关的可疑活动。

法国巴黎银行面临的100亿美元罚单，将是渣打2012年和解违反制裁指控所支付的6.67亿美元的14倍多，从而成为迄今此类案件的最高规模。

**处罚合理**

熟悉巴黎银行和解谈判的消息人士表示，对巴黎银行处以多达100亿美元罚款，以及暂停巴黎银行的美元交易清算权限等其他严厉惩罚措施，是有明确理由的。

一位知情人士称，巴黎银行涉嫌违反美国制裁令的交易量巨大，可能比其他已经解决类似案件的银行高出约10倍。第二位消息人士说，高层管理者知晓这种行为也是巴黎银行面临重罚的一个原因。

实施重罚的另一个考虑是，巴黎银行对政府的调查没有好好合作，这也是瑞士信贷认罪和交纳巨额罚款的一个原因。

消息人士还表示，罚金增多还归因于大量政府机构和部门介入对金融机构的调查。巴黎银行至少在跟五个美国政府部门协商，包括司法部、纽约南区检察官办公室、财政部、曼哈顿地区检察官办公室和纽约金融服务局。

**强取豪夺**

代表大型银行的一些律师认为，不断升级的罚金本质上是对被告的强取豪夺。

“很多经验丰富的观察家都认为，这是强取豪夺，”一名拒绝署名的银行律师称。

为了压低罚金，美国银行等银行试图采取更多应对措施，不过取得的结果不一。

观察家称，巨额罚款还迫使银行高管等更多地参与和解谈判。摩根大通首席执行官迪蒙去年就曾到华盛顿，与美国总检查长霍尔德(Eric Holder)商讨130亿美元和解案。

至于巴黎银行一案，很多法国高层官员都介入了，包括法国总统奥朗德。

一位知情人士本月稍早透露，巴黎银行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe和该行律师5月初到访纽约金融服务局，恳求得到宽大处理。

**罚金之外**

除了罚金，检察官和监管者还考虑实施更有针对性的处罚措施，以改善企业行为，比如安装监控和要求公司停止业务。

巴黎银行和解谈判的一个主要症结就是，纽约的银行监管机构威胁暂停巴黎银行美元交易的清算权限。

暂停该清算权限会对巴黎银行造成重大冲击。目前巴黎银行每天在纽约的美元清算业务规模达数千亿美元。

律师们表示，为了阻止未来出现不当行为，检察官还寻求对个人提出更多诉讼，主要针对那些可能实施不当行为的高层管理人员。

总体来说，检察官希望制定能够打击但不会扼杀金融企业的处罚措施。(完)

(编译 李爽/王翔琼/杜明霞；审校 高琦)

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