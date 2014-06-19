美国当局与法国巴黎银行未能就罚款金额达成一致--消息

路透巴黎6月18日 - 据知情人士周三透露，美国当局与法国巴黎银行进行了最新一轮谈判，但未能就法巴因违反美国制裁法令所需支付的罚款金额达成一致。

其中一名消息人士表示，法巴提议支付不到100亿美元的罚金，但遭到美国当局的否决。

法国财长萨潘周末表示，与此前讨论的至多达160亿美元的罚金相比，美国当局与法巴近期谈判趋向“更加公平的”数额。

但一名消息人士指出，对于最终的罚款金额，出席周一股东大会的法巴管理层显得没有上周那么乐观。

“(执行长)Jean-Laurent Bonnafe称最新谈判没有取得所希望的结果，”该消息人士称，“至于罚款金额，法巴提出的少于100亿美元的建议遭到了否决。”

该消息人士并未透露法巴提议的具体金额，但另一名消息人士表示，法巴与美国当局在罚金数额方面仍存在“数十亿美元”的差距。

法巴、纽约州金融服务局和美国司法部的发言人均拒绝置评。(完)

(编译 许娜；审校 王兴亚)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。