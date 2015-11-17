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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 17日 星期二 18:20 BJT

2016欧洲杯将如期在法国举行

尽管巴黎恐怖袭击事件造成129人死亡、352人受伤的惨剧，欧足联11月16日宣布，2016年欧洲杯足球赛将按原计划于6月10日至7月10日在法国举办。欧足联表示，“2016年欧洲杯组委会与相关各方会继续密切合作，经常性监控比赛的风险及组织计划。”路透

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