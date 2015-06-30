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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 30日 星期二 15:21 BJT

美国情报机构曾监听法国两位财长--维基解密

据维基解密的一份报告称，美国国家安全局曾对法国先后两任财长进行过监听，还收集过法国出口合约、贸易及预算谈判的信息。维基解密称，被监听的两位法国财长分别是弗朗索瓦·巴鲁安（Francois Baroin）和皮埃尔·莫斯科维奇（Pierre Moscovici），他们在2011年至2014年先后担任法国财长职务。路透

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