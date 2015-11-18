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路透中文体育短讯 | 2015年 11月 18日 星期三 19:22 BJT

英法足球赛，球迷高唱马赛曲声援法国

11月17日，英格兰足球队和法国足球队在伦敦举行友谊赛。比赛开始前，全场默哀一分钟，哀悼巴黎恐怖袭击事件的遇难者。现场球迷高唱法国国歌《马赛曲》，向法国人民表示声援。最终英格兰以2-0胜法国。路透

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